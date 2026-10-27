“No parece que tengamos en el horizonte inmediato problemas para pagar la deuda”, remarcó el especialista.

El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, sostuvo que el contexto económico actual ofrece una gran oportunidad para invertir en negocios de tasas .

En su último informe, el especialista afirmó que los inversores pueden hacerlo “ sin temer por una devaluación ”.

Di Stefano reconoció que “los riesgos del escenario local e internacional son múltiples” y que “el mundo no ayuda”. Sin embargo, aseguró que las ganancias en tasas son “extraordinariamente altas” y que “no podemos dejarlas pasar por alto”.

Para sostener esta afirmación, el analista apuntó a la baja demanda de dinero en Argentina. Según su informe, “la base monetaria representa el 4,0% del PBI” y “los billetes y monedas en poder del público el 2,3% del PBI”.

Además, señaló que el M3 alcanza el 16,6% del PBI. “Con estos números podemos afirmar que la demanda de pesos en la economía no despega”, planteó.

En este sentido, advirtió que los depósitos en dólares del sector privado y público suman u$s 45.600 millones, el 7,1% del PBI. “Podríamos decir que se replica la fórmula del Fernet (70/30)”, comparó, el 70% de los depósitos está en pesos y el 30% restante en dólares".

El analista financiero sostuvo que el contexto actual ofrece una gran oportunidad para invertir en negocios de tasas.

Deuda y respaldo del Tesoro

Sobre la deuda, el informe señaló que el Gobierno refinanció el 43,9% de sus compromisos en pesos con el sector privado para después de las elecciones presidenciales. Además, la Tesorería acumula ahorros por $ 19,5 billones.

Según el analista, ese monto le permitiría al Gobierno “cancelar deuda en pesos o comprar u$s 12.700 millones para cancelar deuda en dólares”. A eso suma u$s 40.000 millones provenientes de los swaps con China y Estados Unidos .

“No parece que tengamos en el horizonte inmediato problemas para pagar la deuda”, concluyó. No obstante, advirtió que “la cotización de los bonos dice lo contrario”.

El informe detalló que el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, rinde 2,9% anual y cotiza a u$s 103,55, por encima del par. En cambio, el AO28 rinde 11,5% anual y vale u$s 91,40.

“Evidentemente el mercado aplica una tasa de descuento más elevada ante el acto eleccionario”, justificó sobre la brecha.

Según el informe, las tasas de descuento crecen con el plazo: el AO29 registra 12,3%, el AL35 un descuento del 30% y el AL41, del 35%.

“ Si tienes algún temor electoral, lo mejor es invertir en AO27 . En cambio, si estás muy convencido de que la actual gestión renueva pergaminos, lo más recomendado es el AL41”, recomendó.

El analista financiero sostuvo que el contexto actual ofrece una gran oportunidad para invertir en negocios de tasas.

Las carteras de inversión según el perfil de riesgo

El analista sostuvo que “las carteras en dólares y pesos deberían gestionarse de acuerdo al riesgo que quieran tomar los inversores”. Para ello, propuso tres perfiles: riesgo bajo, medio y alto, con distintas recomendaciones para cada uno .

En el perfil de riesgo bajo, incluyó los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que rinden 5,0% anual y tributan impuesto cedular. También sumó el AO27, con 2,9% anual, y el T30A7 en pesos, que vence en abril de 2027 y rinde 28,5% anual.

Para el riesgo medio, recomendó el AO28, con 11,5% anual, y el TVME8, que ajusta por tasa Tamar o dólar linked, vence en enero de 2028 y rinde Tamar + 8,0%.

En ese mismo segmento ubicó el TZX28, un bono en pesos ajustado por inflación que vence el 30 de junio de 2028 y rinde inflación más 9,6% anual.

En el riesgo alto, mencionó el AE38, que rinde 13,0% anual y comienza a pagar amortización a partir de julio de 2027. También incluyó el TMG28, que ajusta por Tamar + 6,9%, vence el 31 de agosto de 2028 y rinde 35,9% anual.

En este grupo agregó el TXMD9, un bono en pesos que vence el 14 de diciembre de 2029, ajusta por inflación o tasa Tamar + 3,0% anual y rinde 37,2% anual .

El factor electoral

Di Stefano recordó que las inflaciones esperadas no superan el 22% anual. “Si las elecciones no generan inestabilidad, las ganancias potenciales son muy elevadas”, señaló.

En el escenario contrario, el analista indicó que “la cobertura ya sea en dólares, o por ajuste por inflación, mitiga los riesgos”.

Por último, Di Stefano descartó las acciones: “Las acciones las dejamos para más adelante”.

“Hay que acostumbrarse a jugar con las cartas tapadas” y buscar alternativas “que protejan el dinero en juego”, concluyó.