Vista incrementó un 33% su producción en el tercer trimestre y exportó más del 70% del crudo que produce en Vaca Muerta.

La compañía registró un EBITDA ajustado de u$s 841 millones, un crecimiento interanual del 78%, y generó un flujo de caja libre de $ 334 millones . Los ingresos aumentaron un 75%, respecto del mismo periodo del año anterior, y las exportaciones de petróleo crecieron 56% de manera interanual.

Durante el tercer trimestre, los ingresos totales alcanzaron los u$s 1.234 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 75% respecto del tercer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de la producción de petróleo y gas, y por mayores precios de realización del crudo.

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La utilidad neta alcanzó los u$s 293 millones de dólares. El flujo de caja libre alcanzó los $ 334 millones de dólares durante el trimestre, impulsado principalmente por el crecimiento del EBITDA ajustado.

Vista Energy es el mayor productor independiente de petróleo de Argentina y el principal exportador de crudo del país, presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año.

En el período alcanzó una producción récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), un incremento del 33% respecto del mismo período de 2025. El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones de la compañía y el desempeño productivo de los nuevos pozos.

Durante el trimestre, Vista invirtió u$s 460 millones, lo que le permitió conectar 25 nuevos pozos, alcanzando un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales. En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de u$s 2300 millones -incluyendo la adquisición de los activos de Equinor-, y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron al incremento de los volúmenes producidos.

La producción de petróleo promedió alcanzó los 147.1 mil barriles diarios, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025, mientras que la producción de gas registró un crecimiento interanual del 29%.

Durante el trimestre, Vista exportó 9.9 millones de barriles de petróleo, un crecimiento del 56% respecto del mismo período de 2025. Las exportaciones representaron el 73% del volumen comercializado de crudo y generaron ingresos por u$s 935 millones.

Vista operaria Vista

En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles de petróleo, que representaron ingresos superiores a los u$s 2000 millones.

“El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones de la compañía y el desempeño productivo de los nuevos pozos”, informaron en un comunicado.

Durante el trimestre, Vista invirtió u$s 460 millones, lo que le permitió conectar 25 nuevos pozos, alcanzando un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales.