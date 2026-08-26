La creciente preocupación por los niveles de morosidad en el sistema financiero argentino sumó un análisis punzante de Emmanuel Álvarez Agis.

El director de la consultora PxQ desmenuzó, durante una entrevista a Radio Con Vos, la coyuntura del crédito, criticó duramente las tasas de interés de las billeteras virtuales y advirtió sobre la formación de un esquema de “deudores zombies”.

Para el economista, el problema actual de mora no responde a una conducta individual de los usuarios, sino a un “error de diseño” en la política oficial. “Se generó este problema de mora básicamente por una decisión del Gobierno de política monetaria. El desarme de las LEFIs generó mucha volatilidad; tasas que en el día llegaron al 200%”, explicó.

En ese sentido, Agis derribó el mito de la irresponsabilidad del deudor: “Si 6 millones de personas pasan a ser morosas, no es que se convirtieron en ladrones; hubo un problema de política monetaria como lo suele haber”.

El debate de la “inclusión financiera”: qué ve Álvarez Agis

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el rol de las fintech y el costo del financiamiento digital. Agis fue tajante al separar la tecnología del concepto de inclusión: “No se puede discutir un producto sin discutir su precio. Si a alguien le estás cobrando 300%, 400% o 500% de tasa, no estás haciendo inclusión financiera”.

Para ilustrar el fenómeno, el economista relató una experiencia personal que se volvió viral: una compra accidental de alimento para mascotas en tres cuotas que escondía un 450% de tasa de interés.

“Traigo mi caso solo como anécdota, pero nosotros miramos esto sistémicamente y no tiene pies ni cabeza”, sentenció, subrayando que las billeteras digitales deberían ofrecer tasas más bajas que los bancos tradicionales al poseer un registro más detallado del consumo de sus usuarios.

“Vasos comunicantes” y el modelo Brasil

Agis insistió en la necesidad de equiparar la regulación de las billeteras virtuales con la de los bancos, citando el caso del principal socio comercial de la región. “En Brasil les dijeron: ‘¿Querés trabajar acá? Bueno, sos un banco’. Tenés las regulaciones de los bancos. Los bancos dicen que lo de Mercado Pago es competencia desleal y tienen razón”.

Bajo su visión, el sistema financiero funciona como un esquema de “vasos comunicantes” donde no existen compartimentos estancos. “Si mañana la billetera digital más irrelevante te inmoviliza la plata, el argentino va a ir al banco de primera línea a ver si están sus depósitos. Hay que regularlo como se regula el precio de la luz”, comparó.

El riesgo de los “deudores zombis”

El economista advirtió que la falta de una macroeconomía estable y las tasas usurarias están creando una clase de deudores que solo logran subsistir refinanciando pasivos. “Eso genera ‘deudores zombies’: gente que solo vive a fuerza de renovar el crédito que ya tiene permanentemente”, alertó.

Micele, Caputo y Romero Krause en el anuncio de licitaciones del FGS para créditos hipotecarios Ministerio de Economía

No obstante, ve una salida en el corto plazo si existe voluntad política: “Con decisión, en un semestre estás afuera de este problema. No regalando plata, sino con un esquema donde las tres partes (Estado, bancos y usuarios) pongan algo porque tienen distinto nivel de responsabilidad”.

El giro de Caputo: “¿Keynesiano o ‘KuKa’?”

Por último, Agis se mostró sorprendido y esperanzado por los recientes anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la intervención en el sistema financiero con tasas máximas y fondeo subsidiado.

“Me sorprendió mucho la conferencia de Caputo. Lo de hoy es entre keynesiano y ‘kuka’ (kirchnerista), porque tiene precio tope. Está muy bien, aunque la tasa es un poco cara”, analizó. Para el economista, este giro demuestra un pragmatismo necesario: “Ojalá que la ANSES pase a ser un participante del mercado de capitales que permita estirar plazos. Es contradictorio con lo que dice Milei, pero es lo que hay que hacer para tener un mercado de hipotecas”.

Finalmente, celebró la capacidad de reacción del equipo económico: “El Gobierno ha demostrado pragmatismo antes, como cuando dijeron que no iban a comprar reservas y después compraron como nunca. Eso habla a favor de su capacidad de cambiar la política cuando la cosa se va al demonio”.