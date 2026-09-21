Emanuel Álvarez Agis, socio fundador de PxQ Consultora, pasó este lunes por el programa especial organizado por El Cronista Stream en el marco del Día del Economista.

El exviceministro de Economía criticó a la gestión de Javier Milei por la falta de un plan económico y pronosticó un escenario de “tensión” en 2027.

“Hoy, la calma que uno ve particularmente en el mercado financiero, tiene que ver con el shock internacional, que nos llena de dólares, con el cepo y con la recesión. Llamar a eso plan es raro . Llegar al superávit fiscal no es un objetivo, es un medio para conseguir otras cosas”, advirtió.

“El empleo, la producción y el consumo son un lastre (...) Si la politica económica no se modifica y las condiciones externas tampoco, llegaremos a 2027 probablemente con mucha tensión financiera y mucha tensión en el mercado interno”, agregó.

En este sentido, el economista enfatizó en que le “gustaría ver un plan antiinflacionario que no nos haga pagar estos costos”, es decir, que no afecte ni al consumo ni al empleo.

“Hace falta un programa de baja inflación con crecimiento”, insistió.

La solución al problema económico de la Argentina, según Álvarez Agis

En otro tramo de la entrevista, Agis aseguró que “ el problema económico de la argentina tiene arreglo ” y que el obstáculo para solucionarlo es político.

“Necesitás un presidente con las agallas para arriesgar un plan de estabilización, sabiendo que, si uno tiene que ser honesto, siete de cada diez planes fracasan. Pero no porque esté mal el plan, sino porque es una operación muy compleja sacarte de encima una dinámica de inflación inercial”, advirtió.

“Es mucho más fácil resolver una híper que esa cosa pegajosa que se te queda enquistada en las dinámicas de fijación de precios, de negociación de paritarias, de contratos, de indexaciones de deuda”, agregó el economista.

“Para mí no es un problema técnico desde lo económico, es un problema político, sobre todo porque tenés que tener las agallas para decirle a la sociedad que te vas a meter en un programa tan complejo como puede ser un Austral, una Convertibilidad”, graficó.

La proyección de Agis para 2027: “Riesgos de inestabilidad...”

Teniendo en cuenta los números del Presupuesto 2027, Agis observó que el Gobierno “va a seguir haciendo uso y abuso del ancla cambiaria”.

“ Veo un gobierno que que encara un año electoral con ancla cambiaria pero no con ancla fiscal , y eso me parece que dice mucho de los riesgos de inestabilidad que podemos tener el año que viene”, advirtió.

El economista reconoció como un “mérito” del gobierno de Javier Milei haber bajado la inflación , aunque presentó ciertos reparos y criticó que no se haya conseguido “estabilidad duradera”.

La advertencia de Emanuel Álvarez Agis: “Deberíamos estar creciendo a tasas chinas”

“Cuando hablás de dinámicas de baja en la inflación, uno no puede analizar la baja en la inflación en el vacío. Yo hoy, cuando veo cuánto hemos sacrificado en términos de ingresos y de calidad en el mercado de trabajo para llegar a una inflación que, además a todas luces es un nivel insatisfactorio, no veo un mérito ahí”, evaluó.

“Creo que había formas de llegar a estas tasas de inflación, o incluso menores, sin este ratio de sacrificio. O lo pongo al revés: para este deterioro de los ingresos y del mercado de trabajo, deberíamos tener inflación de un dígito y ahí la discusión estaría pareja”, consideró el economista.

Para el exfuncionario, el “rendimiento” de esta política de gobierno -que no quiere llamar programa económico- es muy “flaco respecto de otros planes de estabilización, como la Convertibilidad o el Plan Austral”.

“Si vos mirás las estabilizaciones de nuestros de nuestros vecinos en la región, o mirás, ni qué hablar la de Israel, me parece que en ese sentido este programa es claramente insatisfactorio”, criticó.

“Con estos precios internacionales, la Argentina tendría que estar creciendo a tasas chinas; si no lo hace, es culpa del programa macro. Eso no se nos tiene que ir de foco”, concluyó.