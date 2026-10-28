El economista Gerardo della Paolera , ex director de la Fundación Bunge y Born (FByB), cuestionó en duros términos la estrategia monetaria y cambiaria del Gobierno de Javier Milei y aseguró que fracasó en “ apalancar la economía”.

Durante una entrevista con El Cronista Stream, el economista sostuvo que, tras dos años de gestión, el programa no logró reducir la tasa de interés doméstica ni el riesgo país.

Della Paolera reconoció que el Gobierno “hace cosas buenas”, como limpiar el balance del Banco Central (BCRA), sin embargo calificó el plan financiero como “sumamente confuso, con idas y vueltas”.

“Para que un plan de estabilización tenga éxito, es muy simple, lo que vos tenés que observar es que se planche la tasa de interés”, explicó quien fue Rector Fundador de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.

Según su análisis, sin esa baja no habrá reactivación, salvo en sectores como la minería y el agro, que representan “el 15% del producto bruto” y “están volando”. “El resto necesita tasas de interés normales”, remarcó.

“ Cuando vos ves que después de 24 meses un plan financiero y monetario no logra reducir ni la tasa de interés doméstica ni el riesgo país, es porque algo está fallando ”, sentenció.

Un esquema cambiante

El economista explicó que el 80% de las dificultades del programa del Gobierno responde a la falta de claridad en la política monetaria y cambiaria , luego de lo que describió como “un primer año heroico justamente con la limpieza del Banco Central”.

“Primero se entró con un sistema básicamente de crawling peg, o sea, un pseudo tipo de cambio fijo”, describió. Luego, según señaló, el Gobierno adoptó “un objetivo de agregados monetarios, que tampoco se entiende bien”.

En ese esquema, sostuvo, la variable de ajuste “es la tasa de interés y por lo tanto, vos tenés un montón de distorsiones ”.

El economista también criticó que el Gobierno no haya liberado completamente el cepo cambiario cuando ganó las elecciones de medio término, cuando estaba en su “mejor momento”.

Ante la observación de que esa decisión habría afectado las reservas y las metas vinculadas con el FMI, Della Paolera planteó que el problema del Gobierno es “autoinfligido” y que involucra “temas institucionales que son muy graves”.

A la vez, objetó las limitaciones para operar entre el contado con liquidación, el MEP y el dólar Banco Nación, algo que calificó como “absurdo”.

En este sentido, criticó la obligación de los exportadores de liquidar en el Banco Nación: “No es una libertad cambiaria pura”.

Reservas y remonetización

Della Paolera sostuvo que el Gobierno debía comprar reservas en los períodos de superávit comercial . “Si vos tenés una oferta de dólares, salí a comprar, porque significa que hay una demanda de pesos. Entonces, eso no es inflacionario”, argumentó.

“Si vos secás la plaza de pesos, justamente la tasa de interés no puede ceder, no vas a remonetizar la economía”, advirtió. Así, advirtió que el agente económico “no va a apostar tampoco por el peso, aunque el peso sea el bien escaso”.

Della Paolera describió el programa como “de equilibrio parcial, muy parcializado” y señaló que, según percibe la gente, no internaliza el problema de la seguridad social.

Además, el economista rechazó el argumento del “riesgo kuka”, en alusión a un eventual regreso del kirchnerismo: “En este momento, el 70% del riesgo es el mismo gobierno, es lo que observa el agente económico”, consideró.

Recesión técnica y año electoral

Della Paolera advirtió que la Argentina está “entrando a una especie de recesión técnica”. “La economía está aplastada. No hay una gran depresión, pero está totalmente achatada”, describió.

También señaló que hay un gran desequilibrio salarial: “Los salarios son muy malos y son caros en dólares. Quiere decir que hay un desequilibrio acá”.

De cara a un año electoral, anticipó que el argentino “va a tender a dolarizar sus portafolios” para cubrirse, más allá de quién compita en 2027.

“Hubo un fracaso en remonetizar la economía. Hubo un fracaso en apalancar la economía”, concluyó.