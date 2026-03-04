Durante su paso como invitado por Pulso Financiero, uno de los nuevos programas de El Cronista Stream, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, analizó la dinámica del sistema financiero local. En el programa conducido por Guillermo “Willy” Laborda, Bolzico advirtió sobre el desfasaje histórico entre el capital guardado por los argentinos y su canalización hacia la economía real. En esta línea, el directivo detalló: “Argentina, en términos del esfuerzo que hace para ahorrar versus lo que luego se transforma en dólares, en la última década fue bastante ineficiente”. “En Argentina hemos ahorrado u$s 400.000 millones más o menos y, de ese ahorro, de ese esfuerzo, solo un 10%, solo u$s 40.000 millones están dentro del sistema y, de esos, solo u$s 20.000 se prestan”, explicó. En este contexto de baja intermediación, el titular de la entidad bancaria destacó el impacto de las nuevas herramientas para reingresar capitales y reactivar la plaza local, como la ley de Ijnocencia Fiscal. “Inocencia Fiscal viene a tratar de paliar parte de este problema, que ese dinero que, por distintas razones, como la persecución fiscal, está afuera, vuelva al sistema financiero y de esa manera ser más eficiente como economía intermediando para que eso se transforme en crédito”, precisó. Respecto al comportamiento actual de los ahorristas, Bolzico remarcó que “los depósitos en dólares ya están subiendo” y que hoy “están en máximos históricos de todo el siglo”. En esa línea, profundizó sobre el alivio normativo para quienes deciden formalizar sus tenencias: “Y este tema de la Inocencia Fiscal va a ayudar a eso. Las personas de bien, con dólares bien habidos fuera del sistema financiero, ahora pueden traerlos sin el riesgo de que ARCA los persiga por temas fiscales, es un paliativo. En nada de esto hay una bala de plata, no decís: ‘Esta única medida me va a salvar’, pero sí creo que ir normalizando el sistema de a poco va a ir ayudando", resaltó. A diferencia de las exteriorizaciones de capitales tradicionales con fechas límite de adhesión, Bolzico evaluó el escenario actual como una tendencia sostenida en el tiempo. Según explicó durante la entrevista, llevar los dólares al banco “es un proceso que se está dando, todos los días uno ve 30, 40 millones de dólares en todo el sistema. (...) Y lo de inocencia fiscal va a ser un proceso, algunos se van a animar antes y otros un poquito después, cuando vean el costo de oportunidad”. La contracara de esta recomposición de las reservas privadas es el rol de las entidades para incentivar a los clientes y retroalimentar el circuito económico. Sobre este punto, el invitado subrayó que, “si vamos a un sistema más normal, los bancos, que ya están retribuyendo a la gente con intereses, van a permitir que vos te sientas seguro, con rentabilidad de tus activos en dólares, que además se prestan a la economía y eso reactiva el círculo virtuoso”. En cuanto a la demanda corporativa y personal, el ejecutivo trazó un balance positivo de la gestión reciente y planteó los requerimientos futuros para consolidar esta vía. “La evolución de los créditos en los últimos 18 meses fue muy buena”, aseguró Bolzico, para luego proyectar que “a partir de ahora hay una nueva etapa de crecimiento del crédito, tanto en pesos como en dólares, el crecimiento de créditos va a requerir el crecimiento de los depósitos, es parte del desafío y en eso también se enmarca Inocencia Fiscal”. Sin embargo, al abordar puntualmente la colocación de los préstamos en moneda extranjera, advirtió sobre los obstáculos regulatorios que hoy impiden aprovechar plenamente la liquidez del sistema. “Los bancos hoy están muy restringidos en relación a quién le puede prestar, básicamente es a quienes generan dólares o exportadores. Eso hace que un montón de personas y empresas con capacidad de pago de un préstamo en dólares hoy no puedan acceder", puntualizó. Frente a esta normativa restrictiva que margina a diversos sectores del fondeo más económico, el titular de ADEBA pidió abrir el debate para flexibilizar los controles, delegando la gestión en los propios bancos. “Hay que discutirlo sin miedo. Hay que ir hacia una normalización, flexibilizar, ser muy prudente en cada cosa que se hace, pero los bancos trabajan de eso, de gestionar riesgos, los bancos sabrán a quién podrán prestar dólares en caso de que se libere”, subrayó. Por último, se refirió al panorama del mercado tras la escalada de tensión en Medio Oriente. “Es una mala noticia para los mercados tanto en lo comercial como en los flujos financieros o las cotizaciones, estos conflictos se saben cuando empiezan pero no el día en que terminan ni hasta dónde llegan. Esperemos que no sea largo, pero como país lo que podemos hacer es mantener las cuentas fiscales ordenadas. Esta vez nos agarró a otro mejor parados”, finalizó