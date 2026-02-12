El Banco de la Nación Argentina anunció que ingresó como miembro pleno a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) que agrupa a las entidades privadas de capital nacional, luego de que la Comisión Directiva de la institución que lidera Javier Bolzico aprobara por unanimidad su incorporación. Con este paso, Adeba eleva a 30 el número de entidades miembro y refuerza su representatividad dentro del sistema financiero local. Hasta abril del año pasado, el Nación formaba parte de Abappra, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, en donde tenía que compartir representación, entre otras, de entidades políticamente no afines como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Juan Cuattromo. Con motivo de la incorporación, el Nación opinó que “el sistema bancario argentino está llamado a ser uno de los pilares de la recuperación de Argentina, a través de la prestación de servicios financieros, provisión de medios de pagos y generación de préstamos”. En esa línea, remarcó que Adeba tiene como objetivo “promover el desarrollo sostenible del país y de la banca argentina, con inclusión financiera, en un contexto de competencia en igualdad de condiciones y observando las buenas prácticas”. Por su parte, el presidente de Adeba, Javier Bolzico, destacó el ingreso del principal banco público del país. “Le damos la bienvenida al Banco Nación y agradecemos a las autoridades por su confianza. Para nosotros es motivo de orgullo que BNA haya elegido a Adeba”, afirmó. Bolzico agregó que una de las misiones de Adeba es el desarrollo en un contexto de competencia en igualdad de condiciones”. “Le damos la bienvenida al Banco Nación y agradecemos a las autoridades por su confianza. Para nosotros es motivo de orgullo que BNA haya elegido a Adeba”. La adscripción a Adeba despierta suspicacias a la luz de los intentos del Gobierno de avanzar con la incorporación de capital privado al principal banco del país. Apenas asumió Javier Milei, el Gobierno introdujo en el listado de empresas que pidió al Congreso autoricen para su privatización, pero el proyecto naufragó. A cambio se está intentando una capitalización de la entidad a través de financiamiento con bonos en mercados globales. En ese orden, introducirse en la agenda de representatividad de los bancos privados al Nación también implica poner sobre la mesa diferencias que mantienen los bancos privados con la gestión financiera o bancaria. A la vez, potenciaría la voz en situaciones en las cuales lo requiera el negocio financiero. Los ahora 30 bancos que integran Adeba son: