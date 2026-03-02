El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la ley de Inocencia Fiscal es “trascendental” para el modelo económico Javier Milei. Lo hizo en diálogo con el periodista Willy Laborda, en los estudios de El Cronista Stream. Caputo explicó que el objetivo del Ejecutivo es bajar impuestos y reducir regulaciones. Sin embargo, aclaró que para lograrlo primero se necesita aumentar la recaudación. En esa lógica, la ley de inocencia fiscal juega un papel central. Según el ministro, con más recaudación se consigue con dos motores: mayor formalización del empleo y crecimiento económico sostenido. Ambos objetivos están atados a dos proyectos que el gobierno envió al Congreso de manera simultánea. La reforma laboral apunta directamente a reducir el empleo informal. La ley de inocencia fiscal, en cambio, busca estimular el crecimiento vía inversión productiva. Para Caputo, no es casualidad que ambas iniciativas hayan llegado al Congreso al mismo tiempo. El ministro recurrió a la teoría del economista Robert Solow para fundamentar su posición. Según Solow, el crecimiento depende del nivel de ahorro y del desarrollo tecnológico. Caputo retomó ese argumento para sostener su propuesta. “El ahorro ya lo tenemos, está ahí”, afirmó el ministro. El problema, según su diagnóstico, es que ese ahorro no está siendo canalizado hacia el sistema financiero. Sin crédito interno, la economía no puede crecer con base propia. La ley de Inocencia Fiscal buscaría precisamente corregir eso. Al llevar el ahorro al sector financiero, los bancos podrían prestar más a pymes, familias y grandes empresas, el acceso al crédito se ampliaría para todos los sectores. Caputo destacó que esto permitiría reducir la dependencia del financiamiento externo. Argentina dejaría de depender tanto de los mercados internacionales para financiar su desarrollo. Sería, según el ministro, un cambio estructural de largo plazo. El funcionario presentó la medida como parte de un esquema integral y coherente. “No se trata de una iniciativa aislada, sino de una pieza dentro de un diseño económico más amplio que busca sentar bases para el crecimiento sostenido del país”, concluyó.