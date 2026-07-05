La demanda de dólar ahorro viene siendo de casi u$s 3000 millones mensuales por parte de 1,5 millón de ahorristas desde la liberación del cepo. Quedan 17 meses de datos del Banco Central (ya que no se conoció el de junio aún) hasta las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

De seguir la tendencia igual, la demanda superaría los u$s 50.000 millones, aunque en los meses previos a los comicios la cobertura electoral que suelen hacer los inversores suele ser mayor, por lo que estas estimaciones podrían ser superadas. Estos u$s 50.000 millones equivalen a más de lo que están las reservas del Banco Central.

Antecedentes

Como referencia es que en los primeros cinco meses del año las personas humanas demandaron u$s 12.876 millones, mientras que en 2025 el monto fue de u$s 32.925 millones desde la flexibilización de las restricciones de abril hasta diciembre.

“El gobierno no está apurado en terminar de levantar las restricciones a las empresas, ya que las restricciones cambiarias residuales a empresas no afectan la operatoria de la economía real”, revela un informe del CEPA.

Señalan que la gran diferencia entre las personas humanas y las jurídicas no es solo por volumen, sino que las personas humanas dejan un porcentaje relevante de sus compras depositadas en una cuenta en dólares.

Préstamos en dólares

Esto alimenta uno de los principales motores de generación de oferta de divisas de este gobierno: los préstamos en dólares generaron una oferta neta en el mercado de cambios por u$s 20.460 millones desde 2024.

Por su parte, la demanda de las personas jurídicas tiene condiciones para ser más desestabilizante, debido a la mayor capacidad de apalancamiento y conocimiento del mercado financiero, así como también por la mayor facilidad para sacar los dólares del país mediante estrategias como pagos de deuda intercompany “fantasma”.

Levantar el cepo

Entonces, terminar de levantar el cepo a las empresas, de cara a la elección, solo genera una mayor presión cambiaria en el momento de mayor tensión.

Como experiencia previa, en el macrismo la compra de dólares por parte de empresas promedió los u$s 7300 millones, un monto equivalente al superávit energético de 2025.

“Como conclusión, es una consecuencia natural pensar que la primera elección presidencial desde la salida de la convertibilidad que combina un tipo de cambio barato (tipo de cambio real multilateral menor a 90) y libre acceso al mercado de cambios para las personas humanas, será la elección que mayor demanda de cobertura en dólares tenga. El gobierno parece saberlo”, concluye el research.