Menos déficit en la cuenta turística: el rojo persiste, pero se achicó en más de 150 millones de dólares

Las vacaciones de invierno dejaron una postal que volvió a aparecer en varios indicadores de consumo durante este año: la actividad mostró señales de recuperación respecto de 2025, aunque con comportamientos muy heterogéneos según el sector, la región y el nivel de gasto de los hogares. En turismo, el receso escolar coincidió además con un factor excepcional: el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, que alteró parte de los patrones habituales de viaje.

La discusión sobre el turismo ocupa además un lugar relevante dentro del debate económico. Mientras el Gobierno busca fortalecer el ingreso de divisas y acumular reservas, los datos oficiales muestran una mejora del turismo receptivo, aunque la balanza turística continúa en terreno negativo.

En ese contexto, la temporada invernal combinó una mayor llegada de visitantes extranjeros con un desempeño dispar del turismo interno.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante las vacaciones de invierno viajaron 4,6 millones de personas por el país, entre turistas nacionales y extranjeros. El movimiento representó un crecimiento del 5,9% frente al año pasado.

Los viajeros generaron un impacto económico de $ 2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional, equivalente a u$s 1.412 millones. Medido a precios constantes, el movimiento económico resultó 2,5% superior al registrado en 2025.

De acuerdo con la entidad empresaria, las vacaciones “fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial de Fútbol, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual”.

Fuente: EFE Sashenka Gutiérrez

Uno de los datos destacados del informe fue la presencia de aproximadamente 400.000 turistas extranjeros, que ayudaron a compensar la menor demanda del turismo interno.

“Miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial”, sostuvo CAME.

La entidad señaló que la recuperación observada este año se produjo después de un 2025 complejo para el sector, cuando los viajes internos habían caído 11%. Sin embargo, aclaró que la cantidad de turistas todavía se ubica 16,9% por debajo del récord alcanzado en 2023.

El aporte del turismo extranjero

Los resultados relevados por CAME coinciden con una mejora del turismo receptivo que también reflejaron las estadísticas oficiales.

Según datos difundidos por la Secretaría de Turismo sobre la base de registros oficiales, durante el primer semestre ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años.

Por su parte, el informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) del INDEC mostró para junio un crecimiento interanual de 3,3% en la llegada de turistas extranjeros.

Las cifras oficiales también mostraron una mejora relativa en la balanza turística durante el segundo trimestre.

Según el INDEC, entre abril y junio ingresaron al país 2,04 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, mientras que 3,25 millones de residentes viajaron al exterior. Aunque el saldo continuó siendo negativo, tanto la diferencia de viajeros como el déficit de divisas se redujeron respecto del mismo período de 2025.

En junio, Brasil fue el principal país de origen de los turistas no residentes que ingresaron a la Argentina, con una participación de 30,8%, seguido por Uruguay (14,2%) y Chile (12,8%), según el informe de Estadísticas de Turismo Internacional del INDEC.

Más estadía, pero menor gasto diario

El informe de CAME mostró que los turistas permanecieron en promedio cuatro días en los destinos elegidos, apenas por encima de los 3,9 días registrados un año atrás.

El gasto diario promedio alcanzó los $ 115.115 por persona. Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, ese desembolso resultó 5,6% inferior al de las vacaciones de invierno de 2025.

La entidad también observó una circulación más intensa de excursionistas durante julio, especialmente hacia destinos que ofrecieron festivales, propuestas gastronómicas y eventos culturales.

Los destinos que lideraron la temporada

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las nevadas que llegaron durante la segunda mitad de julio.

Bariloche encabezó nuevamente la temporada, con niveles de ocupación cercanos al 85%. Detrás se ubicaron Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

Bariloche encabezó nuevamente la temporada

También registraron un desempeño favorable Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca , impulsadas por una agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas.

En Tucumán, las celebraciones por el 9 de Julio contribuyeron a atraer visitantes de distintos puntos del país, incluidas autoridades nacionales.

La Costa Atlántica quedó entre las más afectadas

El contraste apareció en la provincia de Buenos Aires y especialmente en la Costa Atlántica.

Según CAME, la región atravesó “uno de los inviernos más débiles de los últimos años”, afectada por la menor demanda y por el desplazamiento de parte del gasto turístico hacia los viajes vinculados al Mundial.

La entidad también señaló que las intensas nevadas mejoraron las condiciones de los principales centros de esquí durante la segunda quincena de julio, aunque el sector continuó manifestando preocupación por la retracción del turismo nacional.

La Costa Atlántica atravesó “uno de los inviernos más débiles de los últimos años”

“El crecimiento de visitantes brasileños ayudó a sostener los niveles de ocupación, aunque no logró compensar por completo la caída de la demanda interna”, indicó el informe.