Tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, este viernes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la apertura de la licitación para vender el 90% de la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentino (AySA) a privados. La estatal encargada de proveer agua potable a unos 11 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se convertirá así en la primera empresa de servicios públicos que pasará al sector privado para su gestión. Este proceso se enmarca en la Ley Bases, que declaró a AySA, junto a otras empresas, “sujeta a privatización”. Según defendió Caputo, el Gobierno considera que el paso a privados "permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos". Se trata de un paso más en la política privatizadora de la gestión de Javier Milei, que desde su llegada al poder inició diversos procesos para desprenderse de empresas estatales. En esta línea, Caputo sentenció: “El Estado debe dejar de utilizar empresas públicas “como cajas políticas” para concentrarse en garantizar reglas claras e inversión privada". La Resolución 704/2026, firmada por Caputo y publicada este viernes, autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 para la venta de la totalidad de las acciones del Estado en AySA, representativas del 90% del capital social. La licitación es sin precio base mínimo y se tramitará íntegramente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Sin embargo, las estimaciones del mercado para su precio final rondan los u$s 500 millones. El 10% restante del capital permanecerá en manos de los trabajadores de la empresa, integrantes del Programa de Propiedad Participada. La resolución ratifica que ese porcentaje no está sujeto a venta. Así, tal como adelantó El Cronista, se dejó atrás la alternativa de una venta en partes, con un accionista mayoritario que se quedaría con el 51% mientras que el 39% restante se vendería a través de ofertas públicas. Así, un solo oferente tendrá el control total de la empresa sin contrapesos privados. Esto busca hacer más atractivo el negocio y obtener más fondos en una sola operación. Otro cambio relevante que fijó el pliego es que solo podrán presentarse empresas con experiencia específica en prestación de servicios de agua y saneamiento, requisito más restrictivo que el que se anticipaba, que habría permitido participar a cualquier operador de servicios públicos en general. Entre los posibles candidatos se mencionan el grupo Roggio, la francesa Veolia y firmas brasileñas. La convocatoria deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial, en el sitio del Banco Mundial “DGMARKET” y en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA. El plazo para consultas al pliego vence el 12 de agosto de 2026 a las 10:00 horas, y las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto a las 09:59 horas. La apertura de la Etapa N° 1 está fijada para ese mismo día a las 10:00 horas. La concesión que recibirá el adjudicatario será por 30 años, con revisiones tarifarias cada cinco años y la obligación de realizar inversiones sin asistencia estatal. El Estado también deja en claro en la resolución que será responsabilidad exclusiva de los oferentes realizar las investigaciones y análisis diligentes sobre la documentación disponible en el portal CONTRAT.AR, sin admitir reclamos por desconocimiento de la información publicada.