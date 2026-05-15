El complejo volcánico Incapillo, también conocido como Corona del Inca, volvió a captar la atención de la comunidad científica luego de que una investigación detectara evidencias de actividad geotérmica en profundidad. Hasta ahora, se consideraba que el sistema estaba completamente extinguido. Ubicado en la provincia de La Rioja, cerca del límite con San Juan, Incapillo es reconocido como la caldera volcánica más austral del arco volcánico de los Andes Centrales y una de las más altas del mundo, con unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. La investigación fue realizada por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quienes analizaron distintas manifestaciones geotérmicas presentes en la zona para determinar si todavía existía actividad bajo la superficie. Según explicó el investigador Pablo Alasino, autor principal del trabajo publicado en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research, durante años se creyó que el volcán solo conservaba calor residual de una antigua cámara magmática en enfriamiento. Sin embargo, el nuevo estudio identificó señales que sugieren la persistencia de un sistema hidrotermal profundo alimentado por calor magmático. Los investigadores encontraron indicios de circulación activa de fluidos y procesos térmicos que continúan desarrollándose en el interior del volcán. Los análisis mineralógicos y micropaleontológicos permitieron detectar que, en el pasado, el sistema habría alcanzado temperaturas cercanas a los 90°C. Con el tiempo, esas condiciones evolucionaron hacia temperaturas más moderadas, de alrededor de 40°C. El descubrimiento posiciona al área como un punto de interés para la exploración de recursos geotérmicos destinados a la producción de energías renovables. La energía geotérmica aprovecha el calor interno de la Tierra para generar electricidad o calefacción con bajas emisiones contaminantes. En un contexto global de transición energética, este tipo de hallazgos resulta clave para evaluar nuevas fuentes de energía limpia en regiones volcánicas de Argentina. Pese a la detección de actividad geotérmica, los especialistas aclararon que no existen señales de peligro eruptivo inmediato en la zona estudiada. El trabajo científico sostiene que el sistema podría encontrarse en una etapa de enfriamiento progresivo o en estados intermedios de reposo. De esta manera, aunque Incapillo no presenta una actividad superficial intensa, tampoco puede ser considerado un volcán completamente inerte. El estudio abre una nueva etapa de investigación sobre el comportamiento geológico de uno de los complejos volcánicos más singulares del país.