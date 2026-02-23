El crecimiento de los créditos hipotecarios se frenó en octubre de 2025 por la suba de tasas de interés y la incertidumbre electoral. Desde ese entonces, el desafío del mercado es volver a los niveles del año pasado, cuando las operaciones inmobiliarias se ubicaron por encima de los niveles prepandemia y el ratio hipotecas / escrituras superó el 15 por ciento. Según un informe publicado por BBVA Research, titulado Situación Inmobiliaria y Construcción 2026, para lograr un repunte serán claves las tasas, la oferta de créditos por parte de los bancos, y la recuperación de los salarios reales. En 2025 el crédito hipotecario se recompuso, pero aún representa solo el 0,5% del PIB. Según el último informe de Bancos que publicó el BCRA, en diciembre las altas de créditos hipotecarios (personas humanas) crecieron 18,4% respecto al mes previo y totalizaron casi 3000 altas, acumulando así cerca de 43.700 nuevos deudores hipotecarios en 2025. La cantidad total de deudores hipotecarios en el sistema financiero ascendió a casi 179.500 sobre el cierre del año pasado. El sistema financiero argentino enfrenta ahora el desafío de expandir su alcance, en un contexto donde la construcción cayó 10,9% entre fines de 2023 y el tercer trimestre de 2025, convirtiéndose en el sector más golpeado de la economía. “En 2025 en CABA y provincia de Buenos Aires se otorgaron más de 37.000 hipotecas, el mejor registro desde 2018. Creemos que, si se mantiene un escenario de tipo de cambio estable y sin incertidumbre política, el crédito hipotecario podría continuar su recuperación en 2026, aunque a un ritmo más gradual que en 2025”, explicó a El Cronista Mario Iparraguirre, economista senior de BBVA Research en Argentina y autor del informe. El especialista agregó que el repunte dependerá de tres factores clave: 1) tasas reales accesibles, que mantengan cuotas compatibles con los ingresos; 2) mayor fondeo bancario de largo plazo; 3) salarios reales en recuperación, que amplíen la base de tomadores. “En este contexto sería factible mantener los buenos niveles de hipotecas otorgadas en 2025, o alcanzar los registrados en 2017”, concluyó. En los últimos meses, seis bancos subieron las tasas y dos las bajaron. Una entidad de ese último grupo reveló que otorgó 260 créditos hipotecarios desde diciembre. La construcción inició el año con baja actividad, menos proyectos y márgenes más ajustados. “La recuperación va a depender de la obra privada, del costo del financiamiento y de la reactivación de la obra pública”, reza BBVA Research. “El real estate muestra bases más sólidas. Con estabilidad macro y el crédito ganando escala, 2026 podría consolidar la recuperación iniciada”, concluye el estudio.