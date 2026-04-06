Con el regreso gradual del crédito hipotecario al sistema financiero argentino y una baja de tasas que encaran algunos bancos para fomentar la demanda tras años de escasa oferta. Cada vez más personas vuelven a evaluar la posibilidad de acceder a la vivienda propia a través de estos instrumentos. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado, por lo que es clave entender los requisitos y evaluar la situación financiera personal antes de tomar la decisión de avanzar con este proceso. Para dar ese paso, es clave conocer cuáles las exigencias de los bancos y qué condiciones deben cumplir los solicitantes. Actualmente, la mayoría de los créditos hipotecarios en Argentina se otorgan en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que se ajustan por inflación, y algunos bancos ofrecen esquemas mixtos o con tasas subsidiadas, sobre todo, las entidades públicas. Lo primero que hay que saber es que el inmueble a hipotecar debe ser apto para vivienda permanente, es clave que tenga escritura y planos en regla. Antes de pedir el crédito, la propiedad debe pasar la tasación del banco. A continuación, una guía clara con todo lo que hay que saber antes de aplicar para una de estas líneas. En general, los bancos otorgan créditos a: Uno de los puntos centrales es demostrar ingresos estables y suficientes para afrontar las cuotas del préstamo. Uno de los filtros más importantes que aplican las entidades financieras es que evalúan la capacidad de pago del solicitante a través de relación cuota-ingreso. El pago mensual que hace el cliente no puede superar entre el 25% y el 30% del ingreso neto mensual, aunque un dato clave es que se pueden sumar ingresos del grupo familiar (por ejemplo, cónyuge). Otro requisito clave en el que los bancos son bastante exigentes es la estabilidad laboral. En este punto, piden que las personas aplicantes sean: Y la edad es otro puno importante. Los bancos también fijan límites etarios: En la mayoría de los casos, el crédito no cubre el 100% del valor de la propiedad. Además, hay que considerar gastos adicionales como escritura, impuestos y comisiones. Tener un buen comportamiento financiero es fundamental. Eso requiere: Si bien puede variar según la entidad, los bancos suelen pedir: Por último, antes de avanzar, los especialistas recomiendan evaluar la estabilidad de ingresos a largo plazo, considerar el impacto de la inflación (en créditos UVA), calcular todos los costos asociados, no solo la cuota, y comparar condiciones entre bancos para ver cuál da las mejoes condiciones.