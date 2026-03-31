El Gobierno utilizará a su banco de cabecera para impulsar el consumo e incentivar a que las demás entidades vayan por el mismo sendero, para evitar perder market share. El Banco Nación presenta una nueva promoción para renovar y equipar el hogar en 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, tanto en modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”. La propuesta, que estará vigente hasta el 31 de mayo, se subdivide en Tecnología y artículos para el hogar, decoración de hogar, materiales para la construcción, colchonerías, movilidad que incluye bicicletas y motos. Paralelamente, el Banco Nación anunciará una nueva línea de crédito destinada a pequeñas y medianas empresas, con una tasa del 25%, en el marco del proceso de desaceleración de tasas de interés y estabilización macroeconómica. La nueva herramienta buscará ampliar el acceso al financiamiento en un escenario en el que la baja del tipo de cambio y la mejora en las condiciones monetarias comenzaron a trasladarse al crédito. En ese sentido, desde el Gobierno buscan demostrar una clara muestra de cómo la estabilización macro llega a la gente. El crédito Pyme total se contrajo 2,6% en términos reales en enero con respecto a diciembre. La participación de los créditos en dólares para las Pymes creció sistemáticamente durante el año pasado y esta tendencia se mantuvo durante enero 2026, de acuerdo a datos del Banco Central. El 29% del crédito Pyme es en dólares. Contemplando exclusivamente personas jurídicas, el crédito a grandes empresas mostró un mejor desempeño durante 2025 y enero de este año, en comparación con las personas jurídicas Pymes durante el mismo periodo. Durante el primer bimestre 2026 se mantuvo la tendencia de una reducción en el plazo promedio de los préstamos a sola firma. El plazo promedio de los adelantos de cuenta corriente se mantuvo relativamente estable durante comienzos de este año. La cartera Pyme en situación irregular con moras mayores a 90 días (situación 3, 4 y 5) representó el 4,4% de la cartera Pyme en enero. En términos de cantidad de empresas afectó al 8,2%. La situación con respecto a diciembre se incrementó tanto en términos de cantidad de empresas como de los montos. La morosidad en el esquema de SGR aumentó 0,3 puntos porcentuales en enero. En el sistema de Fondos de Garantía de Carácter Público también creció 0,7 puntos porcentuales durante enero con respecto a diciembre. La Solvencia en el sistema de SGR es del 307%.