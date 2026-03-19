El Gobierno busca bajar las tasas de los créditos y, en esa línea trabaja junto a los bancos para recuperar el mercado, que se vio deteriorado por un fuerte incremento de la mora. En ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea y mejores tasas para los préstamos hipotecarios. Lanzó ayer en una conferencia porteña encabezada por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, hipotecarios en UVA destinados a la adquisición de primera vivienda con tasa del 7,5% subvencionada. La noticia se combina con una baja de intereses en un banco privado, BBVA. El crédito del Ciudad permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones (unos u$s 70.000) y está destinado a unidades de hasta 80 metros: el valor no debe superar los u$s 2800. La cuota de entrada al crédito no va a ser mayor del 25% de los ingresos del hogar y los solicitantes pueden presentar un garante para sumar capacidad crediticia. Hoy, en el mercado, la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5% + UVAs: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos. A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo. Un banco privado también avanzó en este sentido. BBVA anunció que es la primera entidad privada en ofrecer su tasa “Superior”, la más competitiva en créditos hipotecarios UVA, a clientes monotributistas y responsables inscriptos. Bajó la tasa de interés para este segmento del 17% TNA + UVA al 7,5% TNA + UVA. Se trata de una fuerte reducción y está en sintonía con lo que anunció la ciudad. “Adaptamos nuestra oferta para brindar una herramienta financiera ágil, previsible y sumamente competitiva”, destacó Ricardo Castro del Barrio, de BBVA en Argentina. Esto, contrasta con el crecimiento de la mora que se ve en el crédito en general y que es uno de los problemas que tienen los bancos para mejorar la oferta de tasas hoy. Los problemas de liquidez del mercado, sumado a un deterioro en los ingresos, sobre todo por la quita de subsidios a los servicios y el encarecimiento del costo de vida, hizo que los créditos se hicieran difícil de pagar para muchos tomadores. La irregularidad en el crédito a las familias se incrementó en enero en los principales 25 bancos argentinos. En banca minorista, los niveles hoy están más altos que lo que históricamente se considera normal, que suele estar entre 3% y 4% y, en algunos segmentos, se movió más cerca de la zona de 7% a 10%. En pymes incluso se están viendo niveles algo más elevados, en algunos casos entre 12% y 14%. Sin embargo, en la City señalaron a El Cronista que “los créditos hipotecarios son un sector que tiene menos morosidad que el resto de las líneas en el sistema financiero y, por otro lado, se trata de un instrumento clave para impulsar la construcción”. Por eso, los anuncios de ayer. Además, tienen menos riesgo que otras líneas. “Son préstamos que tienen un respaldo y los que acceden a ellos son los clientes mejor calificados”, apuntó Sebastián Menescaldi, codirector de Eco Go, a este medio. Se refiere a que tienen un bUen de respaldo de garantía y, además, los tomadores deben acreditar cierto nivel de ingresos para acceder a ellos. Así, la oferta del Ciudad y BBVA pone el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler. La línea del Ciudad también está apuntada a la clase media y tiene una característica de fondeo que llama la atención en ese sentido. Macri señaló que estará fondeada con recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Explicó que esos fondos se concentraron durante mucho tiempo casi exclusivamente en villas y asentamientos. “Esa política fracasó. Y, además, generó una profunda injusticia. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, afirmó. Una fuente especializada en el tema apuntó a este medio que esta decisión puede leerse como “un fuerte gesto político, más alineado con el Gobierno Nacional, es decir, con el discurso libertario, y también como una transferencia de recursos que estaban destinados a sectores más pobres hacia uno más acomodados”, como es la clase media. Asimismo, genera ciertas dudas en si esos fondos pueden ser usados con este fin o no, de acuerdo a lo que establece su reglamento de constitución. “Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó Macri en la conferencia. A lo que Federico González Rouco, economista experto en créditos hipotecarios, apuntó que “el banco hace poco emitió una ON por unos $ 100.000 millones, lo que le alcanza para fondear unos 1000 créditos”. Y destacó que la tasa del 7,5% muy buena y se combina con una baja de todos los tipos de interés. “Queda una escalerita de 9,5% la tasa general (que estaba en 12,5%), 8,5% para los barrios preferenciales y 7,5% para primera vivienda. Toda baja de costo del crédito es buena”, resaltó. A la hora de analizar las razones de esta baja, considera que es un dato clave que “están mejorando las condiciones macro, con una baja del riesgo país y menos volatilidad en las tasas”. Eso se traslada a los créditos, aseguró. Lo cierto es que el Gobierno trabaja junto a los bancos en mejorar las condiciones, en un contexto en el que preocupa mucho el estancamiento que se ve en la actividad económica producto del encarecimiento del financiamiento. Con este tipo de anuncios, la construcción puede tener un pequeño alivio.