La tecnológica china Honor amplió su presencia en Argentina con la apertura de una tienda física en el Abasto Shopping, en el marco de la semana del Hot Sale. El espacio, denominado Honor Experience Zone, permite a los consumidores conocer y probar directamente los productos de la marca, que hasta ahora comercializaba sus dispositivos principalmente a través de canales digitales como Mercado Libre y operadores de telecomunicaciones como Personal y Claro. En simultáneo con la inauguración, la empresa lanzó el Honor Magic 8 Lite, su nuevo smartphone de gama media-alta. El dispositivo cuenta con una batería de 8.300 mAh que, según la compañía, permite hasta tres días de uso normal, y con certificaciones de resistencia al agua IP68, IP69 e IP69K. Su cámara principal es de 108 megapíxeles e incluye doble estabilización de imagen. Además, incorpora herramientas de edición basadas en inteligencia artificial (IA) y la función Magic Portal 2.0 para gestión de tareas. El equipo llegó en color verde esmeralda, exclusivo para América Latina. La firma también reimpulsó el celular Honor X7d, modelo con el que comenzó a ganar presencia en el mercado local. Este smartphone ofrece resistencia a caídas de hasta 1,8 metros, certificación IP65, cámara de 108 megapíxeles, batería de 6.500 mAh, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Más allá de los teléfonos móviles, Honor amplió su catálogo con accesorios y wearables disponibles tanto en la nueva tienda física como en sus canales online. La línea incluye el smartwatch Honor Choice Watch 2i con llamadas integradas, la pulsera Honor Smartband Moecen, los auriculares inalámbricos Honor Earbuds X5 con hasta 27 horas de autonomía y los Honor Headphones over-ear con hasta 80 horas de batería. “La inteligencia artificial tiene que ser cada vez más accesible, y eso se refleja tanto en los productos que traemos al país como en los espacios donde los consumidores pueden experimentarlos. Este momento del año, donde crece el interés por la tecnología y las compras, representa una oportunidad para que más argentinos conozcan nuestro ecosistema”, señaló Ernesto Bruggia, PR Manager de Honor Argentina. La apertura de un punto de venta físico marca un paso en la estrategia de Honor para consolidarse en Argentina, mercado donde compite con marcas establecidas como Samsung, Motorola y Xiaomi.