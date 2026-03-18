Desde fines del mes pasado que el gabinete económico, a través del Banco Nación, busca impulsar la baja en las tasas pasivas, para que traiga como consecuencia un descenso en las tasas activas y tratar de impulsar nuevamente los créditos. Claro que lo hace gradualmente, porque si bajan fuerte las tasas de plazo fijo puede llevar como corolario a una suba en el precio del dólar. La movida empezó el 29 de enero, cuando decidieron un descenso en las tasas pasivas del 27 al 26%, luego a mediados de febrero la bajaron al 25%, este mes al 24,5% y desde este miércoles al 24%, pese a que dará una tasa real negativa, frente a una inflación de 2,9% en febrero. Pero la pax cambiaria puede provocar que las tasas sigan en descenso. De hecho, grandes bancos como el Santander, Galicia y BBVA pagan 23%. Es por encima del 22% de Credicoop y del 21% del Ciudad; aunque por debajo del 24,8% del ICBC, del 25% del Provincia y del 26% del Macro, según el relevamiento que realiza el Banco Central. Entre las otras entidades que informan, lideran el Voii, Crédito Regional, Meridian y CMF, todas con el 32%, seguidas por el Bica con el 31%, Reba con 30%, Banco del Sol con 29%, Bancor con 28% y Mariva con 27,5%. La premisa con esta medida es que, con el correr de los días, puedan ir descendiendo las tasas activas, que el Nación la tiene en el 35% para la cartera general, 45% para el adelanto en cuenta corriente con acuerdo, y 71% para la financiación con tarjeta de crédito para quienes pagan el mínimo del resumen. El problema, según resalta un informe de Moody’s, es que los indicadores de morosidad continuarán deteriorándose en el corto plazo, antes de estabilizarse gradualmente hacia mediados de 2026. Es a medida que el desempeño de la expansión reciente del crédito continúa reflejándose en la calidad de la cartera, de acuerdo a sus estimaciones. “Este proceso ya se refleja en mayores niveles de morosidad y cargos por incobrabilidad, que presionan la rentabilidad del sistema en un entorno de generación de resultados más competitivo". “Hacia adelante, el crecimiento del volumen de negocios podría contrarrestar parcialmente las presiones sobre la rentabilidad, aunque con una mayor exposición al riesgo de crédito”, precisa el research.