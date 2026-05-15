Este viernes, 15 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1651 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,16%. En la última semana, la cotización euro-dólar cayó -0.98% y en el último año acumula -0.57%, lo que sugiere una tendencia bajista moderada con mayor debilidad reciente. La cotización de la moneda dólar hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso consecutivo en su valor indica que muchos están optando por otras divisas o activos, lo que afecta la demanda de la moneda. En los últimos días, la presión económica ha contribuido a esta disminución, sugiriendo una posible inestabilidad en el mercado. Esta situación podría llevar a los inversores a reevaluar sus estrategias en función de las fluctuaciones actuales. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 2.73%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.