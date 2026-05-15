La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) confirmó el cronograma oficial de rediseño de los billetes de dólar que comenzará a implementarse desde 2026. El proceso incluirá nuevas medidas de seguridad y cambios visuales en varias denominaciones de la moneda estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos explicó que el objetivo principal es reforzar la protección contra falsificaciones mediante tecnologías más avanzadas y nuevos elementos de autenticación. El programa es coordinado junto al Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones. La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) publicó el cronograma estimado para la emisión de los nuevos ejemplares. Las fechas previstas actualmente son las siguientes: La BEP aclaró que el calendario puede modificarse dependiendo de las necesidades de seguridad y de la evolución de las amenazas de falsificación. De acuerdo a las autoridades federales, los rediseños incorporarán nuevas características de seguridad para facilitar la verificación de autenticidad y dificultar la reproducción ilegal. El BEP recordó que los rediseños de moneda estadounidense se realizan periódicamente para actualizar las protecciones tecnológicas de los billetes en circulación. La BEP explicó que los nuevos ejemplares mantendrán su valor legal y circularán junto con las versiones anteriores. Los billetes viejos continuarán siendo válidos para todas las transacciones. Además, los nuevos diseños podrán identificarse por sus modificaciones visuales y por la incorporación de nuevas medidas de seguridad visibles al inclinar o examinar el billete bajo la luz.