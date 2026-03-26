El Banco Nación anunciará en los próximos días una nueva línea de crédito destinada a pequeñas y medianas empresas (pymes), con una tasa del 25%, en el marco del proceso de desaceleración de tasas de interés y estabilización macroeconómica. El anticipo fue realizado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante su participación en el programa Las tres anclas, donde vinculó la iniciativa con el actual contexto financiero. “A partir del lunes el Banco Nación va a anunciar una línea de crédito para pymes al 25%”, señaló. Según explicó, la nueva herramienta buscará ampliar el acceso al financiamiento en un escenario en el que la baja del tipo de cambio y la mejora en las condiciones monetarias comenzaron a trasladarse al crédito. En ese sentido, destacó que se trata de “una clara muestra de cómo la estabilización macro llega a la gente”. La línea estará orientada específicamente a pymes y contemplará tanto préstamos nuevos como la posibilidad de refinanciar pasivos existentes, lo que permitirá mejorar la estructura financiera de las empresas en un contexto de menores costos. “Va enfocado a las pymes, lo cual es algo muy importante”, afirmó Furiase, quien remarcó el rol del sistema financiero en la transmisión de las condiciones macroeconómicas hacia la economía real. El anuncio se inscribe en una tendencia más amplia de reducción de tasas en distintos segmentos del mercado, impulsada por la mayor demanda de instrumentos en pesos y la estabilidad cambiaria. De acuerdo con lo planteado por los funcionarios, este proceso configura un “círculo virtuoso” en el que la baja del tipo de cambio, la acumulación de reservas y la mejora en las condiciones de financiamiento se retroalimentan.