Las casas siempre hablan. Hablan de quienes las habitan, de los materiales disponibles, de la tecnología de su tiempo. Pero también hablan de la economía en la que fueron concebidas. En escenarios estables, esa conversación es más silenciosa. En etapas de transición, en cambio, los proyectos empiezan a decir bastante más: muestran qué tan dispuesto está el mercado a arriesgar, cuánto valor se busca preservar y de qué manera se administra la expectativa. Hoy, en la Argentina, mirar qué tipo de viviendas se proyectan y cómo se mueven ciertos indicadores vinculados a la construcción permite leer algo más que un ciclo sectorial. No desde los grandes discursos, sino desde decisiones concretas: si se construye para durar o para rotar, si se privilegia liquidez o permanencia, si se apuesta por superficie o por calidad. La señal más clara la da la propia actividad. Según el último dato oficial del INDEC, el ISAC mostró en febrero de 2026 una baja interanual de 0,7%. Sin embargo, el acumulado del primer bimestre todavía dio positivo, con una suba de 0,3% frente al mismo período de 2025. La foto es menos expansiva que eufórica: la construcción no cae con fuerza, pero tampoco acelera. Se mueve en un terreno de recuperación prudente. Algo parecido ocurre con los permisos. El mismo informe del INDEC muestra que la superficie autorizada para obra privada en 246 municipios subió 3,1% interanual en enero de 2026, hasta 1.322.763 metros cuadrados. No es un salto extraordinario, pero sí una señal de intención: hay proyectos que siguen entrando, desarrolladores que no se retiran y una demanda que, aun selectiva, no desapareció. La construcción, en ese punto, sigue funcionando como una apuesta gradual más que como una carrera. Esa cautela también se ve en la vivienda. Durante años, la arquitectura residencial premium estuvo muy asociada a la expansión: más metros, más programa, más recursos visibles. Hoy empieza a afirmarse otra lógica, bastante más precisa. Se proyectan casas más eficientes, con menos metros improductivos, programas más flexibles y materiales elegidos menos por impacto visual que por mantenimiento, durabilidad y capacidad de sostener valor. No es sólo una respuesta estética. Es una respuesta económica. Cuando el contexto no termina de estabilizarse, la arquitectura deja de exagerar y empieza a jerarquizar. En ese movimiento, el valor ya no pasa tanto por el exceso, sino por la inteligencia del proyecto. La buena planta, la posibilidad de adaptar usos, la calidad de la envolvente, el costo futuro de mantenimiento y la vida útil de los materiales pesan más que una lista de gestos grandilocuentes. El crédito hipotecario acompaña esa lógica de mejora con cautela. El dato más reciente publicado por el BCRA indica que en enero de 2026 se incorporaron unos 2.430 nuevos deudores hipotecarios al sistema financiero. En los últimos doce meses se habrían sumado aproximadamente 43.700, hasta totalizar 180.800. Es una recuperación importante respecto de un piso muy bajo, pero todavía lejos de un mercado masivo. Como arquitecto, ahí veo una noticia económica más relevante que muchas proyecciones generales. Las casas que se proyectan hoy sugieren una Argentina menos expansiva en lo emocional, pero más exigente en productividad. Una economía donde el metro cuadrado de calidad vale más que el metro cuadrado de exceso. Donde construir ya no es sólo levantar superficie, sino tomar una posición sobre el valor, el tiempo y la capacidad de adaptación. Si esa lectura se confirma, la vivienda del próximo ciclo no va a ser la del derroche ni la del repliegue. Va a ser la de la selección: proyectos más pensados, más austeros en el gesto y más rigurosos en su desempeño.