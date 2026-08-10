El programa oficial contempla un 10% de descuento o reintegro en las compras realizadas en las cadenas de supermercados y comercios de alimentación adheridos de todo el país.

Las personas que forman parte del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán acceso en el mes de agosto, a la red de Beneficios ANSES, lo que les permite acceder a descuentos y reintegros en la compra de alimentos y artículos de primera necesidad.

La medida no requiere realizar ningún trámite previo en las oficinas del organismo ni completar formularios en la web, ya que el beneficio se activa con el primer depósito de la jubilación en la cuenta bancaria.

¿De cuánto es el descuento y cómo funciona en supermercados?

El programa oficial contempla un 10% de descuento o reintegro en las compras realizadas en las cadenas de supermercados y comercios de alimentación adheridos de todo el país.

El mecanismo de uso consta de las siguientes condiciones:

Mecanismo de pago: El único requisito para que se aplique la bonificación es abonar la compra con la tarjeta de débito física asociada a la cuenta sueldo/previsional donde ANSES acredita el haber mensual.

Acreditación: Según la modalidad del supermercado, el beneficio se aplica como un descuento directo en la línea de caja (presentando el DNI antes de facturar) o como un reintegro en la caja de ahorro que se deposita dentro de los 7 a 11 días hábiles posteriores a la transacción.

La clave del programa: Sin tope en la cantidad de operaciones

A diferencia de otras promociones bancarias tradicionales o programas de fidelización comercial que imponen un “techo” de devolución mensual, el esquema de Beneficios ANSES no fija un tope en el número de compras.

Esto significa que el jubilado puede utilizar el descuento de forma repetida a lo largo de todo el mes en los días habilitados por cada cadena de supermercados (habitualmente lunes y martes, o de manera diaria según el convenio del comercio), recibiendo el 10% correspondiente en cada ticket de compra.

Importante: La ausencia de tope de operaciones aplica para la normativa general del programa de ANSES, aunque cada usuario debe verificar en la caja si el supermercado exige un monto mínimo o máximo por ticket individual.

Confirmado | este es el beneficio que pueden aprovechar los jubilados del país. Freepik

¿Quiénes son considerados “nuevos jubilados” para este beneficio?

Acceden de manera automática en agosto todas las personas que reciban su primer pago de haber previsional dentro de las siguientes categorías:

Jubilados por moratoria o régimen general que hayan obtenido el alta de su beneficio este mes. Titulares de Pensiones Honoríficas o No Contributivas recien liquidadas. Retirados que hayan realizado el traspaso de cobro a través de la red bancaria vinculada a ANSES.

Al momento de recibir la tarjeta de débito en la sucursal bancaria asignada, el plástico ya se encuentra empadronado en el sistema nacional para validar las promociones.

Paso a paso: Cómo consultar los supermercados adheridos

Para saber qué locales de tu barrio o municipio aplican el descuento durante este mes, podés realizar la consulta en dos pasos sencillos: