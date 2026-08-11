El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.08 en la sesión de cierre de mercados del martes, 11 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.34% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 1.03% y en el último año acumula un descenso del 8.33%, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró un claro sesgo bajista: tras breves rebotes al inicio, encadenó varios descensos, registró un repunte puntual y cerró a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.46%.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que el valor del Dólar ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría influir en el comportamiento del mercado.

A medida que la tendencia se mantiene ascendente, es probable que los inversores se sientan más optimistas, lo que podría llevar a un mayor interés en el activo. Sin embargo, se debe estar alerta a posibles correcciones en el futuro.

La fuerte demanda por el Dólar podría estar impulsando su valorización en los próximos días.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.