La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 4 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.405, cifra que señala una diferencia de 0,36% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia a la baja, ya que el dato de 1 es negativo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha disminuido. Esta caída podría reflejar una estabilidad en el mercado o ajustes en la demanda y oferta, lo que podría influir en decisiones económicas a corto plazo.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 25.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 30.41%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).