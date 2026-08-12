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Mientras el Gobierno espera que el proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal II tenga dictamen en la Cámara de Diputados —con el antecedente del caso Manuel Adorni dificultando las negociaciones para que la iniciativa llegue al recinto—, los contribuyentes que hoy no pueden adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) aguardan novedades a menos de tres semanas del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada por el período fiscal 2025.

Las modificaciones a la iniciativa que busca atraer a los “dólares del colchón” se centran en un eje primordial: si el Parlamento le da luz verde al proyecto, un mayor número de contribuyentes podrá inscribirse en la nueva modalidad simplificada .

En ese sentido, el Ejecutivo dispuso la eliminación de los parámetros de ingresos totales ($ 1000 millones anuales) y de patrimonio ($ 10.000 millones), lo que ampliaría la posibilidad de sumar más inscriptos antes del 27 de agosto. Por su parte, los “Grandes Contribuyentes Nacionales” también podrían presentar la Declaración Jurada Simplificada, pero sin acceder a los beneficios del efecto liberatorio del pago y de la presunción de exactitud (tapón fiscal) .

Según un pedido de acceso a la información pública realizado por El Cronista, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró, al 27 de julio, 421.424 adheridos al régimen simplificado. La cifra aumentó cerca de un 30% desde que el ente recaudador postergó el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias.

Sin embargo, el foco no debe estar puesto en la cantidad de inscriptos, sino en la de contribuyentes que efectivamente puedan presentar su declaración jurada a través del esquema simplificado.

A mediados de julio, ARCA informó que había más de 330.000 adheridos al régimen, de los cuales 170.115 contribuyentes ya habían presentado sus declaraciones juradas. Sin embargo, en ese entonces había 99.000 trámites en estado de “borrador”.

“Tenemos algunas declaraciones juradas en stand by, pendientes de presentación. Naturalmente, se hizo el pago en tiempo y forma, y a aquellos contribuyentes que, por facturación o por monto de patrimonio, no pueden de momento adherirse al régimen, los tenemos en stand by a la espera de que el Congreso avale la posibilidad de que puedan adherirse”, comentó Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores.

El especialista agregó que, dados los tiempos legislativos, ve complejo que el proyecto sea aprobado en Diputados y en el Senado, y que además sea promulgado y reglamentado antes del 27 de agosto.

Los contadores aguardan novedades para efectuar la presentación de la DD.JJ. de sus clientes a través del RSG

“En BDO tenemos muchos casos en esa situación. Hemos cargado las declaraciones juradas por el régimen simplificado, pero las estamos manteniendo en borrador”, explicó, en la misma línea, Alberto Mastandrea, socio de Impuestos en BDO Argentina.

Las presentaciones que hoy se mantienen en “borrador” no corresponden únicamente a los contribuyentes que no cumplen con los parámetros vigentes de ingresos y patrimonio .

“Particularmente, tengo algunos casos que aún no se decidieron, pero que ya pagaron. Solo resta formalizar la presentación. No tengo casos de aquellos que están excluidos por la ley vigente y podrían ingresar con la nueva”, señaló Marcos Felice, contador y fundador del sitio “Blog del Contador”.

Por su parte, Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios, confirmó que están a la espera de los avances en el tratamiento de la ley para definir cómo proceder con las presentaciones de sus clientes que hoy no pueden inscribirse en el régimen.

“Los casos que hoy no pueden adherirse no se cargaron como declaraciones juradas. No se hizo la opción por el régimen simplificado para esos casos, y tampoco se cargó como declaración jurada del régimen general. Es decir, están en papeles de trabajo, listas y terminadas, pero a la espera de que se apruebe el proyecto para optar y presentarla por el régimen simplificado”.

En caso de que la ley no se sancione, promulgue ni reglamente antes del 27 de agosto, la gran inquietud de los especialistas es si el Gobierno volverá a extender el plazo para presentar la Declaración Jurada Simplificada .

Funcionarios públicos

En principio, el proyecto no contempló ningún tipo de modificación sobre la posibilidad de que los funcionarios públicos y sus familiares directos se adhieran al esquema simplificado de Ganancias.

Se trata de un aspecto que cobró relevancia luego de que el exjefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se inscribiera en el régimen el 10 de junio pasado, en medio de una investigación judicial por delitos vinculados a un presunto enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Recientemente, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó, en un desayuno organizado por la Fundación Mediterránea, que los funcionarios públicos quedarán excluidos del esquema.

“No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor”, afirmó, según consignó Clarín.

Bullrich confirmó correcciones en el proyecto: los funcionarios públicos no podrán adherirse al RSG CMF

La semana pasada, en una reunión informativa en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, había remarcado: “ No se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una Declaración Jurada Simplificada ”.

Además, Balestrini dejó en claro que los funcionarios seguirán obligados a presentar sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).