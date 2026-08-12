En la sesión de apertura de este miércoles, 12 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1541 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior.

En el mercado EUR/USD, la cotización registró un cambio de 14% en la última semana y de 10% en el último año, lo que sugiere un movimiento reciente más pronunciado que la tendencia anual.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. El valor ha ido en aumento, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado y un interés creciente por esta divisa.

En los últimos días, el crecimiento sostenido en la cotización puede indicar una posible estabilidad económica o una mayor confianza de los inversores. Este fenómeno podría ser un signo de optimismo en el contexto financiero actual.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar se sitúa en 2.69%, lo que es menor que la volatilidad anual de 5.45%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.