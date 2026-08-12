En esta noticia TASA MENOR AL 10%

Pese a la reciente suba del riesgo país, que trepó ayer hasta los 466 puntos, San Juan está a punto de debutar en los mercados internacionales. La provincia culminó un roadshow en Nueva York, Boston y Londres, donde se reunió con fondos de inversión para preparar el terreno para una eventual emisión de deuda provincial.

El gobernador Marcelo Orrego buscar financiar obras de infraestructura, en un distrito que tiene a la minería como principal actividad exportadora.

Se trató de un “non deal roadshow”, es decir, sin colocación en firme. San Juan evalúa tomar u$s 500 millones a una tasa de un dígito. Para lograrlo, sedujo a los inversores con fortaleza fiscal, bajo endeudamiento, potencial de la minería, y diversificación productiva.

“Presentamos el Bono San Juan para financiar infraestructura y proyectos estratégicos, respaldados por la estabilidad fiscal y la mejora del contexto macroeconómico. San Juan apuesta a una matriz diversificada, con minería, energías renovables, agroindustria, turismo y economía del conocimiento, para atraer inversiones y generar empleo”, explicó el gobernador, que en marzo había participado, junto al presidente Javier Milei, del Argentina Week en Nueva York.

Según el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, “la gira por los mercados financieros internacionales tuvo como objetivo presentar a San Juan ante inversores institucionales y posicionarla como uno de los créditos subnacionales más sólidos del país”.

En Londres, la agenda incluyó encuentros con RBC Investments, Abrdn PLC, Man Group PLC, AXA Investment Management y Promeritum Investment Management LLP. En Boston, expusieron ante Massachusetts Financial Services (MFS), Morgan Stanley Investment Management y Bracebridge Capital. En Nueva York, en tanto, fueron recibidos por Lord Abbett, Marathon Asset Management, J.P. Morgan Investment Management, Mesarete Capital, Barings y Schroder Investment Management.

TASA MENOR AL 10%

San Juan busca lograr un financiamiento similar al que consiguió Neuquén en julio, cuando colocó u$s 500 millones al 7,35%. Mientras ese distrito ofrecía exposición a Vaca Muerta y oil & gas, la provincia cuyana tiene a la minería como su motor productivo.

“El gobernador habló de una tasa “inferior al 10%”, a un plazo que se mencionó como referencia (no confirmado) de unos 9 años. Como comparación: Neuquén colocó a 7,35% y Córdoba a 9,75% en 2025. Al ser San Juan un emisor debutante, es razonable esperar una tasa más cercana a la de Córdoba que a la de Neuquén, aunque el número final se define en el pricing”, explicó a El Cronista Alan Versalli, estratega de Cocos Capital.

Según la Dirección de Comercio Exterior de San Juan, exportó en 2025 por u$s 2063 millones. La minería representó el 84% de las divisas generadas y el 78% del volumen total exportado. En las reuniones con inversores, el equipo económico destacó el liderazgo en generación de energía solar, el potencial del desarrollo agroindustrial y el papel estratégico que ocupará San Juan en la producción global de cobre.

“La futura emisión del bono estará destinada a financiar obras estratégicas que aumenten la competitividad y la productividad de San Juan, con una estructura diseñada para acompañar la generación de recursos de la provincia. La recepción de los fondos de inversión fue muy positiva y esperamos avanzar con la colocación cuando las condiciones del mercado sean favorables”, agregó Gutiérrez.

En el mercado destacan la situación fiscal de la provincia. “Los indicadores que mostró (deuda/ingresos 10,4%; servicio de deuda/ingresos 1,4% vs. tope legal de 15%) reflejan bajo endeudamiento y margen técnico para esta emisión. El punto para monitorear es el descalce de monedas (ingresos en pesos, deuda en dólares), que depende de que el contexto macro y cambiario se mantenga favorable”, agregó Versalli.

Para dar un paso clave en el mercado, San Juan apuesta a una ventana de oportunidad entre septiembre y diciembre, antes de que comience en 2027 el calendario electoral.