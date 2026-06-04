El BCRA superó el objetivo de compra de dólares para todo el año: u$s 10.029 millones en 100 ruedas

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la meta de compra de reservas del Banco Central (BCRA), luego de que la entidad presidida por Santiago Bausili superara el objetivo de u$s 10.000 millones previsto para 2026.

El regulador monetario encadenó 100 días consecutivos con saldo positivo en el mercado cambiario, totalizando compras por u$s 10.029 millones.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda realizó una serie de aclaraciones vinculadas a la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las proyecciones oficiales.

“La meta con el FMI es una sola: 10 mil millones de dólares. No hay tal cosa como una ‘meta de mínima’ y una de ’máxima’. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con 7 meses de anticipación. Una gran noticia”, explicó en su cuenta de X.

Recientemente, la portavoz del FMI, Julie Kozack, destacó la compra de reservas de la entidad, cuya posición activa en el mercado cambiario permitió mejorar las reservas internacionales netas en más de u$s 7000 millones.

El objetivo anual contemplado es de u$s 8000 millones respecto del punto de partida del programa. “Ya están cerca de alcanzar la meta prevista para finales de este año”, dijo Kozack, quien afirmó que la cifra es mejor de la esperada, producto de “un saldo comercial más fuerte” y un mayor ingreso de capitales.

Caputo remarcó que no existe una meta de compra de reservas por u$s 17.000 millones, sino que se trata de la expectativa máxima “en caso de que las cosas salieran muy bien”.

El ministro reconoció que las compras vienen por encima del escenario más optimista. De mantenerse el ritmo actual, el Banco Central podría adquirir u$s 24.000 millones.

Algunas aclaraciones para evitar que empiecen a repetir cosas que no son correctas:

1. La meta con el FMI es una sola: 10 mil millones de dólares. No hay tal cosa como una “meta de mínima” y una de “máxima”. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con 7… https://t.co/i502nJijol — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 4, 2026

Sin embargo, aseguró que ese número “está muy lejos de ser nuestra expectativa” y proyectó que la cifra final rondará entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones.

Por último, el ministro felicitó a Bausili y a todo su equipo. “No hubo ningún tuit mío con respecto al haber alcanzado la meta, pero aprovecho para felicitar a @Kicker0024 y equipo por el excelente trabajo”, concluyó.