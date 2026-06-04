La interna abierta entre los libertarios y la Vicepresidenta de la Nación suma un nuevo capítulo luego de trascender su foto con la abogada María Verónica Michelli en el Palacio Legislativo. “Habría que preguntarle a (la senadora Patricia) Bullrich, que nos somete a esta situación”, disparó Victoria Villarruel en diálogo con la prensa en su acceso al Senado.

El Gobierno intentó esta semana retirar el pliego para que Michelli no fuera designada jueza federal, emparentada con el periodista Hugo Alconada Mon. Esto repercutió en la senadora Patricia Bullrich, quien aseguró que apelaría a su “objeción de conciencia” para no seguir la orden del Presidente.

Sin embargo, el pliego de Michelli no se trata en esta sesión. Se leyó el mensaje del Poder Ejecutivo para ingresar el pedido de retiro del pliego de Michelli , el cual ya tuvo dictamen de comisión. De esta manera, buscan darle estado parlamentario a la orden del Presidente y, según explicó Bullrich, a partir de entonces empiezan a correr los siete días reglamentarios para que el pleno pueda votarlo.

En medio de esta maniobra del oficialismo en el Congreso, la Vicepresidenta había recibido a Michelli en el Senado a solas. Antes de ingresar al recinto, Villarruel habló con la prensa y aseguró que se reunió con la candidata enviada originalmente por el Ejecutivo a pedido de la abogada.

“ Habría que preguntarle a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza por qué nos somete a esta situación ”, afirmó en diálogo con los medios acreditados, entre ellos El Cronista.

Sobre los cambios en los pliegos repitió que “habría que preguntarle a Bullrich”. “P asamos de 50 a 53 a 73, no es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco “, aseveró y aseguró que la suma de pliegos fue informados una hora antes del inicio de la sesión.

En la reunión de labor del día previo se había consensuado el tratamiento de 50 pliegos a los que se daría acuerdo en la sesión, ya con dictamen. No obstante ello, el oficialismo sumó otros 23 provocando la reacción de la oposición.

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