Suman pliegos inesperados a la sesión y Villarruel apuntó a Bullrich: “Habría que preguntarle...”
Antes de ingresar al recinto, la Vice cuestionó a la jefa del bloque libertario por los cambios de último momento en la estrategia oficial. Un día antes había trascendido su reunión con la candidata a jueza vetada por la Rosada
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.