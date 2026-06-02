Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de junio minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Los datos más recientes refuerzan una tendencia que los investigadores vienen observando desde hace años. Un análisis sobre más de 50.000 cuentas de inversión concluyó que las mujeres solteras obtuvieron mejores retornos.