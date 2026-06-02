Al cierre de los mercados de este martes, 2 de junio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.415. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que se ha incrementado en comparación con los días anteriores, marcando un aumento en los últimos dos días. Esto sugiere un robustecimiento en la demanda, lo que podría reflejar optimismo en el mercado.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, del 10.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.71%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las prohibiciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: