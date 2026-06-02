REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy martes 2 de junio cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda del mes.

El oficial culminó mayo con una suba acumulada de $ 25 respecto de abril (culminó a $ 1405) y se mantiene $ 35 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista cerró a $ 1392,20 para la compra y $ 1442,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1762,64.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1878,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy martes 2 de junio se ofrece a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

Como el oficial, el paralelo también cerró el quinto mes del año con una suba de $ 25 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, acumula una baja de $ 95 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,69%).

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el lunes la entidad adquirió u$s 55 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 9899 millones en 84 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.368 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 2 de junio

El dólar oficial hoy martes 2 de junio cotiza a $ 1445 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.390,000 1.440,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.385,000 1.445,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.390,000 1.440,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.393,500 1.443,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.380,000 1.440,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.395,000 1.445,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.400,000 1.440,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.395,000 1.445,000 BRUBANK S.A.U. 1.375,000 1.435,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.390,000 1.440,000 BANCO MACRO S.A. 1.393,000 1.443,000 BANCO PIANO S.A. 1.395,000 1.440,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.385,000 1.435,000

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