Frente al estancamiento que muestra actualmente la actividad económica, son muchos los analistas que consideran que el tipo de cambio bajo actúa como agravante, principalmente para atraer inversiones. En este sentido, el economista Gabriel Caamaño, en diálogo con Cuentas Claras, en El Cronista Stream, fue contundente en su opinión. “Yo no creo que sea la variable ahí” , sostuvo.

Según su análisis, el tipo de cambio puede llegar a subir como consecuencia de las medidas que, eventualmente, tome el Gobierno. “Si no querés ese riesgo, vas a tener que asumir otro. La sábana es corta”, sostuvo, como analogía, en cuanto a las alternativas.

“No va a solucionar eso...”: la opinión de Caamaño sobre el tipo de cambio

“La economía perdió dinamismo y le está costando recuperarlo”, sostuvo Caamaño al hacer una valoración general de la actualidad. " No es una recesión, pero sí es cierto que no está volando la economía . Está por debajo de lo que se esperaba que tuviera", precisó.

En ese sentido, se explayó acerca de la heterogeneidad que experimenta la actividad. “Sabemos que hay sectores que tienen que achicarse, en términos relativos, y otros que van a crecer en su importancia relativa“, aclaró. Sin embargo, consideró que no deberían darse situaciones extremas como está ocurriendo actualmente. “Una cosa es que todos crezcamos, vos más, yo menos, y otra es que yo me vaya a la b”, indicó con una metáfora.

El análisis de Caamaño sobre la actividad económica.

En esa línea, el especialista dio su opinión y marcó una diferencia con quienes consideran al tipo de cambio como un factor determinante para modificar esa coyuntura. “Hay gente que te dice que eso se logra con más tipo de cambio. Yo no creo que la variable ahí sea el tipo de cambio“, remarcó. ”Sí necesitás más dinamismo y puede ser que eso implique o tenga como resultado más tipo de cambio. No es que el tipo de cambio más alto me va a resolver eso“, aclaró.

“En el segundo semestre de 2024 y arranque de 2025 teníamos mismo cambio de esquema (con respecto al modelo previo a Javier Milei). El tema es cuando la economía pierde dinamismo y ahí están los que crecen y los que caen", explicó Caamaño.

“La sábana es corta”

Al continuar con el análisis sobre la actualidad y las políticas que aplica el Ejecutivo, el economista se refirió a las consecuencias que esta falta de dinamismo trajo a nivel micro, como la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que exhiben las estadísticas.

“En el esquema actual, el Estado está retirándose y dejando hacer. Yo creo que, si vos no querés tener este riesgo, vas a tener que correr otros" , dijo. “Si no quiero que los salarios caigan, voy a tener que aceptar un poquito más de nominalidad, como resultado, tal vez un tipo de cambio más alto. No existe no correr riesgos. El Gobierno por ahora elige estos. La sábana es corta“, aseguró.