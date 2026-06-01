En esta noticia Las claves del dólar en junio

El dólar mayorista subió 1,3% en la jornada y cerró a cerró a 1426 pesos, en tanto que trepó 1,05% en el Banco hasta los $1445. El Contado Con Liquidación escaló apenas 0,2% a $ 1491 y el MEP 0,3% a 1438,6 pesos. Así, el tipo de cambio arrancó el sexto mes del año al alza y la gran duda es si seguirá esa tendencia a lo largo de junio, 30 días clave dado que termina el trimestre dorado para el ingreso de divisas del agro.

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, señaló a El Cronista que este lunes “casi todas las monedas perdiendo valor contra el dólar” y, en el caso de Argentina, hay que tener en cuenta que “el Banco Central pagó Bopreales por más de 1000 millones de dólares”. Explicó que eso pone presión sobre el mercado cambiario.

En la misma línea, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, sostuvo que “es posible que parte de la suba se justifique por la cancelación de Bopreal, algo que en alguna medida puede alimentar la demanda de dólares”.

Asimismo, señaló que “en cada inicio de mes se nota la participación de ahorristas comprando dólares, aumentando la demanda de divisas y, por supuesto, puede haber algún remanente de cierre de posiciones que vencieron el viernes”.

Las claves del dólar en junio

En cuanto a cómo seguirá a lo largo del mes el tipo de cambio, Quintana no ve un escenario de cambio radical al de mayo. Dijo que algunos conflictos gremiales pueden generar dificultades en la logística de los embarques y entrada de camiones a puerto, con menor oferta, pero confió en que “todo eso se va a encarrilar y los precios se van a acomodar en otro nivel”.

Sarano dijo que “el mercado viene anticipando una inflacion entre 2% y 2,5% para mayo” y aseguró que, “mientras mejor dé el número, menos presión va a haber con el dólar, al menos desde el frente interno”.

“Nuestras proyecciones para junio muestran una economía argentina transitando un proceso de normalización macroeconómica gradual, caracterizado por menor inflación, estabilidad cambiaria relativa, acumulación de reservas y continuidad del equilibrio fiscal”, destacaron desde CEPEC, la consultora que lidera Leo Anzalones.

Señalaron que la sostenibilidad del tipo de cambio dependerá de la consolidación de la demanda de pesos, la capacidad de sostener superávit fiscal, la evolución del contexto internacional y la posibilidad de profundizar la desinflación, sin afectar significativamente el nivel de actividad.

“En este contexto, el mercado continuará monitoreando especialmente la dinámica de reservas, la evolución del tipo de cambio real, la consistencia monetaria y el comportamiento de la inflación núcleo como principales indicadores para evaluar la sustentabilidad del programa económico hacia adelante”, dijeron en el informe.

No obstante, Sarano advirtió que un shock externo o interno podría hacer cambiar la ecuación. “Hay dos fuerzas opuestas en el tipo de cambio que pueden afectar la cotización: por un lado, la economía viene creciendo bien, pero parece estar todavía sobre stockeada de productos importados y, por otro, las exportaciones están volando (más allá de la falsa creencia de que el dolar está atrasado)”, apuntó. Y dijo que, si alguna de las dos cosas se da vuelta podría darse un salto en en la cotización del dolar.

Finalmente, menciona el hecho de que el BCRA viene comprando reservas fuerte y alertó que eso le pone presión al alza al dólar. Para CEPEC “la relativa estabilidad de las brechas refleja un escenario de mayor orden macroeconómico, menores expectativas de salto discreto del tipo de cambio y cierta recuperación de la demanda de activos en moneda local”.

No obstante, coinciden con Sarano en que “la sostenibilidad de este esquema dependerá de la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas y sostener el equilibrio monetario”.