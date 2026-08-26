La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 26 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.535, cifra que demuestra una variabilidad de 0,98% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un crecimiento en la demanda y puede reflejar la incertidumbre económica. En contraste con los días pasados, donde la tendencia pudo haber sido más variable, el aumento de hoy resalta un momento de mayor presión en el mercado cambiario.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, que fue del 9.72%, es menor que su volatilidad anual del 17.42%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).