Banxico anunció el proceso de retiro de circulación de un billete de 100 pesos mexicanos con más de 20 años de antigüedad.

La cotización del dólar alcanzó los MXN 16.95 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 26 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.01% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.98 pesos y un mínimo de 16.94 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar mostró un leve avance de 0.04%, mientras que en el último año registró una variación de -8.03%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista con 6 subas y 4 bajas, tras un inicio débil y un impulso sostenido al final.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 4.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 7.34%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva después de tres días consecutivos de alza, lo que indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Esta subida se mantiene firme, reflejando una confianza renovada por parte de los inversionistas.

En contraste, los días previos habían mostrado una leve disminución, pero esta nueva tendencia sugiere un cambio en el comportamiento del Dólar, lo cual podría tener implicaciones significativas para las decisiones económicas a corto plazo.

Analizando esta tendencia, es posible que la estabilidad en el mercado y las expectativas económicas estén impulsando el valor del Dólar hacia arriba.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.