El mapa de los gastos: los pagos que los argentinos más postergan y cuáles conviene ajustar antes
Con salarios que pierden poder de compra, cada vez más personas deben elegir qué cuentas pagar primero. Cómo se reordenan las prioridades de los hogares y qué gastos quedan relegados cuando el ingreso no alcanza.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 26 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.