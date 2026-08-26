En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

Este miércoles, 26 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0615 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

1° 0615 11° 5316 2° 3070 12° 6580 3° 9820 13° 9983 4° 0210 14° 7212 5° 6419 15° 0316 6° 0025 16° 2754 7° 8819 17° 3660 8° 4937 18° 4410 9° 2813 19° 8938 10° 8811 20° 0247

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevas esperanzas en tu vida.

También puede indicar deseo de protección, belleza interior o nostalgia; a veces alerta sobre idealización o inmadurez.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.