Morgan Stanley realizó un informe esta semana que pone el foco en “El Niño” como un riesgo real para la deuda soberana emergente. La NOAA (la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos la agencia científica encargada de monitorear el clima) ya confirmó condiciones de El Niño y le pone 81% de probabilidad a que sea un episodio “muy fuerte”, de los más intensos desde 1950.

Cabe destacar que El Niño es un fenómeno climático cíclico que se origina cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal. Suele durar entre 9 y 12 meses, con impactos que se intensifican hacia septiembre y otra vez en enero. Económicamente golpea por tres vías: daño físico (sequías o inundaciones), presión inflacionaria por menor oferta de alimentos, y costo fiscal por subsidios y ayuda de emergencia.

Desde el Gobierno ya se están moviendo ante estas perspectivas. Ya hay contactos del Jefe de Gabinete Diego Santilli y Karina Milei con gobernadores y se estiman viajes en las próximas semanas de funcionarios nacionales a provincias potencialmente afectadas.

El Jefe de Gabinete Diego Santilli y Karina Milei están en contacto con gobernadores y se estiman viajes en las próximas semanas de funcionarios nacionales a provincias potencialmente afectadas.

Chaco sería la primer escala. En Tucumán se están dando ya la mayor cantidad de lluvias de los últimos 50 años, lo que provocó demoras en la recolección de limones. El riesgo puntual son las inundaciones fruto de estas fuertes lluvias que se aguardan para fin de año.

No shock

Morgan Stanley aclara que no hay que tratarlo como un shock al estilo petróleo: acá el golpe es más lento, más concentrado en ciertos países y bastante más manejable. El impacto más fuerte lo esperan a partir de septiembre, con otro pico en enero 2027, y para mediados de ese año ya debería ir diluyéndose.

Los que peor la pasarían son Ecuador, Mozambique y Zambia, seguidos de cerca por Colombia, Costa Rica y Perú. Si el evento resulta muy fuerte, también complicaría a Angola, Egipto, El Salvador, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, Senegal, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Marruecos, Panamá, Sudáfrica y Turquía.

Del otro lado, los que podrían salir beneficiados son justamente Argentina, junto con Chile, México, Paraguay y Uruguay, si las lluvias ayudan a la cosecha. Dentro de la región, El Niño es claramente inflacionario para Brasil, Perú y Colombia, mientras que para Argentina, México y Chile es neutro o directamente positivo.

En verde

La Argentina aparece con el score de riesgo más bajo de todo el universo de soberanos calificados B o menos, y queda anotada como “potencial upside”. La lógica es simple: más lluvia mejora los rendimientos de soja, maíz y trigo, lo que fortalece las exportaciones agrícolas y la entrada de dólares.

El único riesgo sería un exceso de lluvias que termine en inundaciones,y por ello el temor de gobernadores. Tampoco esperan que el fenómeno mueva la aguja del BCRA, salvo que haya un daño serio a los cultivos que golpee el ingreso de dólares. Todo esto refuerza la postura positiva que Morgan Stanley ya tenía sobre la deuda argentina, en un momento donde el ciclo electoral podría hacer al mercado más sensible a cualquier sorpresa macro negativa.

El único riesgo sería un exceso de lluvias que termine en inundaciones,y por ello el temor de gobernadores. Tampoco esperan que el fenómeno mueva la aguja del BCRA, salvo que haya un daño serio a los cultivos que golpee el ingreso de dólares.

Ecuador en riesgo

El caso más delicado de la región es Ecuador, que enfrenta un riesgo triple: la sequía golpea la hidroenergía, las inundaciones amenazan exportaciones clave como banana, camarón y cacao, y además hay riesgo de rotura en los oleoductos SOTE y OCP por erosión de “agua hambrienta”.

En el plano más macro, el equipo de economía global del banco sostiene que El Niño es más un riesgo de inflación que de crecimiento, y que lo que puede generar es un freno en el ritmo de desinflación más que un cambio de rumbo en la política monetaria.

Morgan Stanley recomienda comprar Guatemala 2029 contra Costa Rica 2031, vender protección CDS de Nigeria a 5 años, y comprar Ghana 2035 contra Zambia 2033. También le ven pootencial de subas a los warrants de PBI argentinos, apostando a que el mercado está subestimando pagos futuros ligados a los litigios en curso.

La señal de alerta ya llegó. Resta prepararse para morigerar daños.