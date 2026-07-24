En esta noticia Mejora la rentabilidad

La mora de las familias no para de subir. En mayo, alcanzó el 12,8%, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales con respecto a abril. En tanto, también aumentó en las empresas, donde trepó al 3,5%.

Según datos oficiales del Banco Central, el ratio de irregularidad de las financiaciones al sector privado ascendió a 7,7% en mayo, 0,4 puntos más que el mes previo.

“El coeficiente de mora de las financiaciones a las familias fue 12,8% en mayo, mostrando en los últimos meses una moderación en su ritmo de aumento mensual, dinámica explicada por una menor tasa de variación del saldo real en situación irregular”, informó el BCRA.

En materia de cobertura, en el período el saldo de previsiones totalizó 86,3% de la cartera irregular y 6,6% de la cartera total del sistema financiero.

El incremento de la mora del sector estuvo explicado principalmente por las financiaciones a las familias, que aumentó 8,3 puntos porcentuales interanual.

Al considerar conjuntamente la morosidad, el nivel de previsiones y el capital regulatorio, el crédito en situación irregular neto de previsiones representó sólo 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC), evidenciando la elevada capacidad con la que cuenta el sistema financiero para absorber potenciales pérdidas.

Mejora la rentabilidad

La rentabilidad del sistema financiero mostró una mejora en los últimos meses. En el acumulado de tres meses a mayo, los resultados agregados del sector representaron 2,2% del activo.

La mejora de la rentabilidad trimestral estuvo asociada principalmente al aumento del margen financiero integral real —impulsado por mayores resultados por títulos valores y menores egresos por intereses—, junto con una leve moderación de los cargos por incobrabilidad.

“En tanto, el ROA acumulado de los últimos 12 meses se ubicó en 1,1%, 0,7 puntos porcentuales por debajo del registro de un año atrás.