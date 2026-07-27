En esta noticia Refuerzan experiencia internacional

Banco Plata reforzó su gobierno corporativo con la incorporación de Michael S. Piwowar, excomisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), y John J. Sullivan, exsubsecretario de Estado de ese país, como consejeros independientes de su Consejo de Administración.

Los nombramientos, que serán efectivos a partir del 1 de agosto de 2026, buscan fortalecer la experiencia del órgano de gobierno en regulación financiera, mercados internacionales, asuntos legales y relaciones globales, en un momento en que la institución acelera su crecimiento regional.

“Nos da mucho gusto recibir a Michael y John en nuestro Consejo de Administración. Hoy atendemos a 4 millones de clientes activos, contamos con más de 5,000 colaboradores y tenemos el respaldo de inversionistas internacionales de primer nivel”, afirmó Neri Tollardo, CEO de Banco Plata.

El directivo añadió que la experiencia de ambos será relevante para continuar fortaleciendo los procesos internos y mantener estándares regulatorios sólidos, mientras la institución desarrolla sus operaciones en México y Colombia.

Refuerzan experiencia internacional

Michael S. Piwowar se desempeñó como comisionado de la SEC entre 2013 y 2018, cargo para el que fue nominado por el expresidente Barack Obama y posteriormente designado presidente interino del organismo por Donald Trump.

También participó en la elaboración de la regulación financiera derivada de las leyes Dodd-Frank y JOBS, además de haber trabajado como asesor económico en la Casa Blanca durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.

Por su parte, John J. Sullivan cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio público y el sector privado. Fue embajador de Estados Unidos en Rusia, subsecretario de Estado durante la administración de Donald Trump y ocupó diversos cargos en los departamentos de Comercio, Defensa y Justicia de ese país.

Además, ha asesorado a empresas internacionales en temas de comercio exterior, regulación transfronteriza e inversión extranjera.