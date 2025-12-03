En el comercio electrónico, atraer clientes es solo el primer paso, ya que la verdadera rentabilidad está en lograr que regresen y compren nuevamente. Según un informe de Shopify, la retención se convirtió en un indicador clave: los clientes fieles generan hasta el 44% de los ingresos totales, aunque representan apenas el 21% de la base.

La tasa promedio de retención en ecommerce ronda el 28 %, pero varía según el sector. Industrias como el CBD y los productos consumibles lideran con cifras superiores al 30%. ¿Por qué importa? Porque retener cuesta menos que adquirir nuevos clientes y asegura ingresos sostenibles.

¿Cómo calcular la tasa de retención?

Para calcular la tasa de retención de clientes es necesario restar los “nuevos clientes” de los “clientes finales”, dividirlo por los “clientes iniciales” y multiplicarlos por 100 . Este dato permite evaluar si tu estrategia está funcionando y ajustar acciones para fidelizar.

Fuente: Shutterstock.

¿Cómo mejorar la retención de clientes?

Según detalla en informe citado, una experiencia de compra fluida, recomendaciones personalizadas, entregas confiables y devoluciones simples son factores que impulsan la repetición. También suman los programas de fidelización y la escucha activa del cliente.

Además, unificar datos y automatizar procesos es esencial para ofrecer experiencias personalizadas. Aquí es donde la digitalización marca la diferencia para integrar herramientas que simplifiquen la gestión financiera y operativa permite dedicar más tiempo a mejorar la experiencia del cliente .

La aplicación de gestión inteligente para tu PYME

En este contexto, Galicia renovó su App Galicia Office, diseñada para empresas que buscan eficiencia. La aplicación permite operar con múltiples CUIT, realizar pagos a proveedores, acceder a líneas de crédito, invertir (incluyendo dólar MEP) y pagar con QR.

Asimismo, incorpora login biométrico y vistas personalizables para priorizar información clave. Para negocios online, centralizar la operatoria financiera en una sola plataforma agiliza procesos y libera recursos para enfocarse en la retención.

Foto: Pexels, edit El Cronista

La optimización financiera no solo impacta en la rentabilidad, también mejora la experiencia del cliente. Un ecommerce que gestiona sus pagos, créditos y conciliaciones de manera ágil puede ofrecer descuentos exclusivos, envíos más rápidos y programas de fidelización más atractivos.

Herramientas como Galicia Office permiten que estas mejoras se implementen sin fricciones, fortaleciendo la relación con los compradores y aumentando la probabilidad de recompra.