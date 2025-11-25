En esta noticia Cómo aumentar el capital de tu PYME en diciembre

Con la llegada de las fiestas, los consumidores buscan ofertas, regalos y experiencias que les faciliten la compra. Para aprovechar esta oportunidad, es clave que las pymes implementen estrategias comprobadas para aumentar las ventas y fortalecer la relación con los clientes.

El contexto económico actual exige creatividad y planificación. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos como costos elevados y alta competencia, por lo que diferenciarse es fundamental.

Las estrategias que combinan promociones atractivas, presencia digital y herramientas financieras pueden marcar la diferencia entre un mes exitoso y uno con ventas estancadas.

Fuente: Shutterstock.

1. Diseña promociones atractivas y limitadas

Las ofertas con fecha de vencimiento generan urgencia y motivan la compra. Podés aplicar descuentos progresivos, combos especiales o beneficios por volumen, ya que este tipo de acciones no solo incrementa el ticket promedio, sino que también fideliza clientes.

2. Crea packs y experiencias navideñas

Los consumidores valoran la practicidad, por eso los combos temáticos son una excelente opción. Armá kits de productos complementarios, como “Pack Navidad” o “Combo Año Nuevo”, que faciliten la elección. Además, podés incluir tarjetas personalizadas para darle un toque diferencial.

3.Incorporá herramientas digitales para gestionar tu negocio de forma segura y eficiente

Una opción destacada es la App Galicia Office, diseñada 100% para empresas y comercios. Esta aplicación permite operar varias cuentas desde un solo canal con tecnología avanzada, login biométrico y navegación intuitiva.

Desde el celular, podés invertir en Fondos Fima, dólar MEP o plazo fijo , solicitar préstamos adaptados a tu negocio, pagar servicios las 24 horas y hasta escanear cualquier QR para compras empresariales. Todo esto en una plataforma segura y ágil que potencia la gestión financiera.

Mujer con celular

4. Potencia tu presencia digital

Las redes sociales son el escaparate ideal para mostrar tus productos. Publicá contenido útil y atractivo con ideas de regalos, consejos para decorar la mesa navideña y videos cortos mostrando tus productos.

5. Facilita la compra y el pago

Extender horarios en fechas clave y ofrecer medios de pago flexibles es fundamental. Incorporá cuotas sin interés, billeteras virtuales y transferencias para reducir fricciones .

Diciembre es una oportunidad única para las pymes. Con planificación, creatividad y herramientas digitales, podés transformar este mes en el más rentable del año. Y si querés dar el siguiente paso en la gestión financiera, recordá que la App Galicia Office te permite administrar tu negocio de manera segura, ágil y desde cualquier lugar.