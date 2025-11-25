En esta noticia

Con la llegada de las fiestas, los consumidores buscan ofertas, regalos y experiencias que les faciliten la compra. Para aprovechar esta oportunidad, es clave que las pymes implementen estrategias comprobadas para aumentar las ventas y fortalecer la relación con los clientes.

El contexto económico actual exige creatividad y planificación. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos como costos elevados y alta competencia, por lo que diferenciarse es fundamental.

Las estrategias que combinan promociones atractivas, presencia digital y herramientas financieras pueden marcar la diferencia entre un mes exitoso y uno con ventas estancadas.

Fuente: Shutterstock.
Fuente: Shutterstock.

Cómo aumentar el capital de tu PYME en diciembre

1. Diseña promociones atractivas y limitadas

Las ofertas con fecha de vencimiento generan urgencia y motivan la compra. Podés aplicar descuentos progresivos, combos especiales o beneficios por volumen, ya que este tipo de acciones no solo incrementa el ticket promedio, sino que también fideliza clientes.

2. Crea packs y experiencias navideñas

Los consumidores valoran la practicidad, por eso los combos temáticos son una excelente opción. Armá kits de productos complementarios, como “Pack Navidad” o “Combo Año Nuevo”, que faciliten la elección. Además, podés incluir tarjetas personalizadas para darle un toque diferencial.

Evitá multas |Cómo inscribirse como empleador en Argentina y no cometer errores en los trámites
Finanzas.Confirmado | La estrategia más efectiva para mejorar el flujo de caja de tu PYME

3.Incorporá herramientas digitales para gestionar tu negocio de forma segura y eficiente

Una opción destacada es la App Galicia Office, diseñada 100% para empresas y comercios. Esta aplicación permite operar varias cuentas desde un solo canal con tecnología avanzada, login biométrico y navegación intuitiva.

Desde el celular, podés invertir en Fondos Fima, dólar MEP o plazo fijo, solicitar préstamos adaptados a tu negocio, pagar servicios las 24 horas y hasta escanear cualquier QR para compras empresariales. Todo esto en una plataforma segura y ágil que potencia la gestión financiera.

Mujer con celular
Mujer con celular

4. Potencia tu presencia digital

Las redes sociales son el escaparate ideal para mostrar tus productos. Publicá contenido útil y atractivo con ideas de regalos, consejos para decorar la mesa navideña y videos cortos mostrando tus productos.

5. Facilita la compra y el pago

Extender horarios en fechas clave y ofrecer medios de pago flexibles es fundamental. Incorporá cuotas sin interés, billeteras virtuales y transferencias para reducir fricciones.

Diciembre es una oportunidad única para las pymes. Con planificación, creatividad y herramientas digitales, podés transformar este mes en el más rentable del año. Y si querés dar el siguiente paso en la gestión financiera, recordá que la App Galicia Office te permite administrar tu negocio de manera segura, ágil y desde cualquier lugar.