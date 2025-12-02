En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 2 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,1666666 %  $ 10.833,3 
 Santander 2,0833334 %   $ 10.416,7 
Banco Galicia  1,8333333 % $ 9.166,7 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,1666666 %  $ 10.833,3 
BBVA  1,9166667 %  $ 9.583,3
Banco Macro  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Credicoop  2,1666666 %  $ 10.833,3 
ICBC  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco Ciudad  2 %  $ 10.000 
Banco Bica  2,5833333 %   $ 12.916,7 
Banco CMF  2,4583334 %  $ 12.291,7 
Banco Comafi  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco de Corrientes  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,5416667 %  $ 12.708,3 
Banco de Chubut  2,3333333 % $ 11.666,7 
Banco del Sol  2,5 %  $ 12.500 
Banco Dino  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco Hipotecario  2,375 %  $ 11.875 
Banco Julio  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  2,625 %  $ 13.125 
Banco de Tierra del Fuego  2,5 %  $ 12.500 
Banco Voii  2,625 %  $ 13.125 
Bibank  2,5 %  $ 12.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,625 %  $ 13.125 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  26 %  29,333398 % 
 Santander 25 %  28,073156 % 
Banco Galicia  22 % 24,359658 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  26 %  29,333398 % 
BBVA  23 %  25,586376 %
Banco Macro  28 %  31,88805 % 
Banco Credicoop  26 %  29,333398 % 
ICBC  28 %  31,88805 % 
Banco Ciudad  24 %  26,82418 % 
Banco Bica  35,806853 %  35,806853 % 
Banco CMF  29,5 %  33,834302 % 
Banco Comafi  26,5 %  29,967773 % 
Banco de Corrientes  29 %  33,182648 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  30,5 %  35,146394 % 
Banco de Chubut  28 % 31,88805 % 
Banco del Sol  30 %  34,488884 % 
Banco Dino  29 %  33,182648 % 
Banco Hipotecario  28,5 %  32,5339 % 
Banco Julio  28 %  31,88805 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  31,5 %  36,470267 % 
Banco de Tierra del Fuego  30 %  34,488884 % 
Banco Voii  31,5 %  36,470267 % 
Bibank  30 %  34,488884 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  31,5 %  36,470267 % 
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.