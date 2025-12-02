El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 2 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,1666666 % $ 10.833,3 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,1666666 % $ 10.833,3 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Credicoop 2,1666666 % $ 10.833,3 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2 % $ 10.000 Banco Bica 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco CMF 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco Comafi 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco de Corrientes 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,5416667 % $ 12.708,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,625 % $ 13.125 Banco de Tierra del Fuego 2,5 % $ 12.500 Banco Voii 2,625 % $ 13.125 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,625 % $ 13.125

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 26 % 29,333398 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 28 % 31,88805 % Banco Credicoop 26 % 29,333398 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 24 % 26,82418 % Banco Bica 35,806853 % 35,806853 % Banco CMF 29,5 % 33,834302 % Banco Comafi 26,5 % 29,967773 % Banco de Corrientes 29 % 33,182648 % Banco de la Provincia de Córdoba 30,5 % 35,146394 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 28 % 31,88805 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 31,5 % 36,470267 % Banco de Tierra del Fuego 30 % 34,488884 % Banco Voii 31,5 % 36,470267 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 31,5 % 36,470267 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: