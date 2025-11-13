En esta noticia ¿Cuáles son las nuevas funciones?

Galicia anunció el lanzamiento de la nueva versión de su App Galicia Office, una herramienta digital que concentra en un solo canal las principales operaciones financieras de las empresas. El objetivo es ofrecer una experiencia más simple, segura y adaptada a las necesidades del ecosistema empresarial.

La digitalización se ha consolidado como un factor clave para la competitividad en el país. En este contexto, la renovación de Galicia Office busca responder a las demandas de emprendedores, pymes y grandes corporaciones que exigen menos burocracia, mayor inmediatez y soluciones personalizadas.

La propuesta apunta a facilitar la autogestión y acompañar tanto las operaciones cotidianas como las decisiones estratégicas de largo plazo.

El desarrollo de la nueva app incluyó pruebas e interacción constante con clientes , lo que permitió ajustar cada etapa para garantizar que la herramienta responda a necesidades reales.

Galicia reafirmó así su compromiso de poner la tecnología al servicio de las personas y los negocios, adaptando cada innovación al contexto específico de cada empresa.

Entre las funciones más destacadas se incluyen un diseño visual renovado y más intuitivo, acceso mediante login biométrico para mayor seguridad y la opción de cambiar entre distintas empresas, ideal para quienes gestionan más de un CUIT.

Además, la app permite realizar pagos a proveedores y servicios, acceder a líneas de crédito, invertir –incluyendo operaciones de dólar MEP– y efectuar pagos con QR para empresas y comercios .

La propuesta también incorpora vistas personalizables que facilitan la conciliación y el trabajo operativo, reforzando la idea de que la tecnología es un medio para mejorar la relación con los clientes. De esta manera, no solo centraliza la operatoria, sino que abre la puerta a una experiencia más amplia y flexible.

La renovación de Galicia Office se enmarca en la estrategia del banco de impulsar la transformación digital y acompañar el crecimiento de las empresas.

“Queremos que cada cliente encuentre en Galicia un aliado para potenciar su negocio, con herramientas que simplifiquen procesos y generen valor”, destacaron desde la entidad.

Con esta actualización, el banco reafirma su liderazgo en innovación financiera y su compromiso con el desarrollo empresarial en Argentina. La nueva App Galicia Office ya está disponible para descarga y promete convertirse en una pieza clave para la gestión eficiente y segura de los negocios.