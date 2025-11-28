Las pequeñas y medianas empresas ( pymes ) enfrentan desafíos constantes: pagar a tiempo, evitar errores y mantener la liquidez. Un número mal ingresado, una fecha equivocada o una transferencia duplicada pueden generar problemas con proveedores y afectar la reputación del negocio.

Para evitar estos inconvenientes, cada vez más pymes adoptan soluciones digitales que simplifican la gestión financiera. Una de las más completas es App Galicia Office, diseñada 100% para empresas y pensada para operar desde el celular.

Fuente: Shutterstock.

¿Qué beneficios ofrece la App Galicia Office?

Para la gestión de las finanzas de tu PYME, la aplicación de Galicia es una de las más intuitiva, segura y ágil. Permite ingresar con huella o Face ID y operar las 24 horas del día, todo desde un solo lugar, sin depender de planillas ni correos.

Con la App Galicia Office podés:

Pagar servicios en cualquier momento del mes.

Realizar pagos a proveedores y escanear QR.

Evitar errores comunes en la carga manual de datos.

Además, ofrece opciones para invertir con Fima, dólar MEP o plazo fijo, y solicitar préstamos adaptados a las necesidades del negocio. Todo desde el celular, sin trámites presenciales ni demoras.

¿Cómo descargar la aplicación?

Descargar la App Galicia Office es muy fácil y gratuita.

Si usás Android, ingresá a Google Play y buscá “App Galicia Office”.

Si tenés iPhone, entrá a App Store y hacé lo mismo.

En pocos pasos vas a poder empezar a operar desde tu celular con todas las funcionalidades pensadas para empresas.