A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 8 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,0416666 % $ 10.208,3 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,9166667 % $ 9.583,3 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Ciudad 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Comafi 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de Corrientes 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco del Sol 2,25 % $ 11.250 Banco Dino 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Hipotecario 2 % $ 10.000 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco de Tierra del Fuego 2,25 % $ 11.250 Banco Voii 2,4583334 % $ 12.291,7 Bibank 2,3333333 % $ 11.666,7 Crédito Regional Compañía Financiera 2,5 % $ 12.500

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 24,5 % 27,447265 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 23 % 25,586376 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 25 % 28,073156 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 26,5 % 29,967773 % Banco Ciudad 22 % 24,359658 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 28 % 31,88805 % Banco Comafi 23 % 25,586376 % Banco de Corrientes 28 % 31,88805 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 27,5 % 31,24509 % Banco del Sol 27 % 30,605 % Banco Dino 26 % 29,333398 % Banco Hipotecario 24 % 26,82418 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 29,5 % 33,834302 % Banco de Tierra del Fuego 27 % 30,605 % Banco Voii 29,5 % 33,834302 % Bibank 28 % 31,88805 % Crédito Regional Compañía Financiera 30 % 34,488884 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.