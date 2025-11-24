Este lunes, 24 de noviembre de 2025, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.400 para la compra y $ 1450.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 21.70%, es menor que la volatilidad anual del 22.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-ar

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.515, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1150.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: