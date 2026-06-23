La conocida metáfora financiera de “vender picos y palas” remite de forma directa a la fiebre del oro de California a mediados del siglo XIX. El fenómeno movilizó a unas 300.000 personas hacia la Costa Oeste de Estados Unidos con el objetivo de extraer el metal, pero la distribución final de los ingresos demostró que el beneficio económico no estuvo ligado únicamente al hallazgo directo del recurso.

Una parte significativa de la riqueza generada por el oro fue capturada por los comerciantes y proveedores que abastecieron a cientos de trabajadores con las herramientas, la indumentaria rígida y la logística necesarias para operar día a día.

Para quienes analizan la historia de las finanzas, el principio de asimetría de riesgo y demanda es un fenómeno que puede encontrarse tanto en dicho acontecimiento del siglo antepasado como en la gestión de portafolios modernos.

Mientras que el éxito del buscador de oro dependía enteramente de encontrarlo, los proveedores operaban sobre una certeza comercial: independientemente de quién encontrara el metal, todos los buscadores necesitaban comprar herramientas para intentar buscarlo.

La inversión en infraestructura traslada esa misma dinámica a las finanzas contemporáneas.

En lugar de intentar predecir qué firma ganará la carrera comercial o de consumo masivo dentro de una industria disruptiva, el capital se posiciona en las compañías que suministran los componentes indispensables, el soporte físico o las redes operativas sin las cuales el sector no puede funcionar. De este modo, la facturación del proveedor se indexa a la inversión agregada de toda la industria, diluyendo el riesgo de elegir a la empresa equivocada.

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Para los inversores en el mercado argentino, los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) representan el vehículo normativo y operativo para aplicar este criterio. Permiten canalizar el ahorro local hacia corporaciones globales que dominan los eslabones críticos de la cadena de suministro internacional, logrando una exposición a megatendencias globales desde la plaza doméstica.

Ventajas y riesgos de las empresas de “picos y palas”

En lugar de intentar predecir qué firma ganará la carrera comercial o de consumo masivo dentro de una industria disruptiva, el capital se posiciona en las compañías que suministran los componentes indispensables, el soporte físico o las redes operativas sin las cuales el sector no puede funcionar.

Así, la facturación del proveedor se indexa a la inversión agregada de toda la industria, diluyendo el riesgo de elegir a la empresa equivocada, pero veámoslo en detalle.

Ventajas operativas y financieras

Mitigación del riesgo de producto único

Los ingresos no dependen de la aceptación de una sola marca de consumo, sino del volumen operativo de múltiples clientes que compiten en el mismo sector.

Barreras de entrada estructurales

Estas firmas suelen operar en mercados altamente concentrados con fuertes ventajas competitivas basadas en propiedad intelectual, altos requerimientos de capital o economías de escala de difícil replicación.

Captura de flujos de inversión temprana

Al ser proveedores de bienes de capital, estas empresas monetizan los presupuestos de inversión (CapEx) que las industrias asignan al inicio de cada ciclo tecnológico.

Riesgos de mercado

Múltiplos de valuación exigentes

La estabilidad y el posicionamiento de estos modelos de negocio suelen reflejarse en cotizaciones con primas elevadas respecto de sus ganancias corrientes, lo que incrementa la vulnerabilidad de la acción ante eventuales correcciones de mercado.

Riesgo de concentración en la cartera de clientes

En industrias donde el segmento final está muy concentrado, la pérdida de un contrato principal o la decisión de un gran cliente de desarrollar su propia tecnología interna puede alterar la proyección de ingresos del proveedor.

Dependencia del ciclo de inversión corporativa

Ante un escenario de desaceleración económica global, las firmas que demandan la infraestructura pueden postergar o recortar sus planes de expansión tecnológica, impactando temporalmente la facturación de las empresas que venden los insumos.

Inteligencia Artificial: los proveedores del hardware subyacente

El despliegue masivo de la inteligencia artificial generativa desató una competencia de capital intensivo entre las principales firmas tecnológicas del mundo por el desarrollo de modelos de lenguaje y aplicaciones propietarias.

Frente al dilema de qué ecosistema de software concentrará la preferencia de los usuarios, el análisis de infraestructura se desplaza hacia las necesidades de hardware y conectividad que comparten todos los competidores.

Nvidia (NVDA)

Centra su negocio en el diseño de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alta potencia. Estos semiconductores se han consolidado como el estándar técnico indispensable para el entrenamiento y la ejecución de modelos de IA complejos. Su nivel de facturación refleja el gasto global en capacidad de cómputo informático.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Opera bajo el modelo de fundición pura, fabricando los chips avanzados diseñados por terceros (incluidas firmas que carecen de plantas de producción propias).

Al centralizar un alto porcentaje de la manufactura global de silicio de última generación, su nivel de actividad es un indicador directo de la demanda de hardware tecnológico a nivel mundial .

Arista Networks (ANET)

Provee soluciones de red, enrutamiento y switches de alta velocidad orientados a centros de datos a gran escala (hyperscalers).

El procesamiento de datos que requiere la IA exige una transferencia de información interna masiva y constante entre servidores, lo que vuelve crítica la infraestructura de interconexión que desarrolla esta compañía.

Comercio electrónico: la autopista de los pagos digitales

El avance del comercio electrónico suele evaluarse a través de la evolución de las grandes plataformas de venta minorista o marketplaces.

Sin embargo, este eslabón final de la cadena comercial suele estar sujeto a una fuerte presión de márgenes debido a los costos logísticos, la competencia de precios y la necesidad de fidelizar clientes de forma constante. Las redes que procesan los cobros operan de forma transversal a toda la actividad.

Visa (V) y Mastercard (MA)

Administran las redes de pago globales que validan y liquidan las transacciones electrónicas necesarias para concretar cualquier venta en línea.

Al percibir tasas que se aplican de forma porcentual o fija sobre el volumen de dinero movilizado y el número de operaciones, sus ingresos crecen a la par de la digitalización global del consumo, eludiendo los riesgos operativos asociados al manejo de inventarios o la distribución de mercancías físicas.

Salud: infraestructura y diagnóstico más allá de los fármacos

El sector de la salud presenta un motor de crecimiento estructural vinculado al envejecimiento demográfico global y al incremento del gasto sanitario formal.

No obstante, la inversión directa en laboratorios farmacéuticos de primera línea incorpora el riesgo específico de los procesos de aprobación regulatoria y la pérdida de vigencia de las patentes ante innovaciones competidoras. La estrategia de infraestructura opta por los proveedores de insumos biológicos y operativos.

Empresas de equipamiento y diagnóstico

Las corporaciones enfocadas en la fabricación de instrumental quirúrgico, sistemas avanzados de diagnóstico por imágenes y reactivos para pruebas de laboratorio suministran los bienes de uso diario a hospitales, clínicas y centros de investigación.

El volumen de su negocio está ligado directamente a la tasa de utilización del sistema de salud y la actividad médica general, independientemente de qué tratamiento específico o marca de medicamento domine el mercado en un momento determinado.